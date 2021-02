Lampertheim. Mit dem heutigen Aschermittwoch beginnt für Christen die 40-tägige Vorbereitungszeit auf Ostern – die Fastenzeit. In der Pater-Delp-Kapelle der St. Andreas-Kirche wird das Fastentuch der Misereor-Aktion ausgestellt. Passend zu diesem Tuch liegen in der Kapelle Flyer und Gebetsbildchen zum Beten und Meditieren bereit, Meditationsmusik erklingt. Das Aschenkreuz wird in Stille von 8 bis 9 Uhr, zwischen 11.30 und 12.30 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr in der Andreaskirche ausgeteilt. Die Hygieneregeln sind zu beachten, eine Anmeldung ist nicht nötig. Außerdem wird es einen kurzen Video-Gottesdienst für Kinder und Schüler aller Lampertheimer Schulen geben. Er ist auf der Homepage der Pfarrei finden. red