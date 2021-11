Arbeiten parallel zum Badebetrieb

Lampertheim. Nachdem das Lampertheimer Hallenbad an diesem Donnerstag seine zweite Wiedereröffnung begangen hat – nach der ersten am 25. Oktober hatte eine Pumpe überraschend den Betrieb aufgegeben –, könnte eigentlich alles gut sein. Ist es aber nicht, meint ein Leser des „Südhessen Morgen“. Noch immer seien Bauarbeiten an der Außenfassade zu beobachten. Dämmplatten stapelten sich meterhoch. Offenbar sei der Geschäftsführer der Biedensand-Bäder mit den bautechnischen Arbeitsabläufen überfordert.

Bäderchef Marius Schmidt im Hallenbad. © Berno Nix

Davon könne keine Rede sein, wie der Betroffene auf Anfrage selbst klarstellt. Zwar seien die Innenarbeiten bis auf gestalterische Maßnahmen im ersten Obergeschoss nahezu abgeschlossen. Die Außenfassade sei im Bereich von Dämmung, Anstrich und Verputz hingegen noch in Arbeit. Gleichwohl hätten die Biedensand-Bäder eine pragmatische Entscheidung getroffen, erläutert Geschäftsführer Marius Schmidt. So habe das Bad geöffnet werden sollen, sobald es der technische Betrieb zulasse. Hätte das Bad erst nach Abschluss sämtlicher Arbeiten, auch jenen an der Außenfassade, geöffnet, wäre nach Schmidts Berechnung mindestens die halbe Hallenbadsaison verstrichen.

Speziell was das Dämmmaterial betrifft, hätten die Lieferschwierigkeiten zu einem Vierteljahr Verzögerung geführt. Erst kürzlich habe Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Wirtschaftsprognosen für Deutschland gesenkt, und das vor allem mit Blick auf die Engpässe bei der Lieferung von Rohstoffen und Baumaterialien. Auch die Zwischenkonstruktion für die Abdichtung einer dreieckförmigen Öffnung in der Außenfassade, in der zuvor ein Fenster angebracht war, habe länger als üblich auf sich warten lassen. Da im Mauerwerk selbst bereits Dämmmaterial eingebracht sei, sei ein Badebetrieb auch im unfertigen Zustand des Gebäudes verantwortbar. Der Betrieb sei deshalb komplett als „unkritisch“ anzusehen, meint Schmidt.

Eröffnung hatte Priorität

Der Bäderchef sieht denn auch keine Probleme darin, die Außenarbeiten parallel zum Badebetrieb im Hallenbad fortzuführen. Wichtig sei bloß, dass die Arbeiten bis 15. Mai, dem offiziellen Eröffnungsdatum für das Lampertheimer Freibad, beendet seien. Dass sie noch im Gange seien, beweise lediglich, dass die Biedensand-Bäder der Wiedereröffnung des Hallenbads alle anderen begleitenden Maßnahmen untergeordnet hätten.

Am Tag der Eröffnung haben Marius Schmidt zufolge in den ersten zwei Stunden 27 Badegäste um Einlass gebeten. Insgesamt 75 Besucher dürfen sich zu gleicher Zeit im Hallenbad aufhalten.