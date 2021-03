Lampertheim. Am Freitag, 5. März, beginnen Arbeiten an den Gleisen im Bereich des Lampertheimer Bahnhofs. Im Rahmen eines bundesweiten Sanierungsprogramms lässt die Bahn Gleise und Weichen erneuern. Außerdem wird ein Teil der Lärmschutzwand am Gleis der Strecke Mannheim – Frankfurt erneuert. Hier haben bereits erste Vermessungsarbeiten begonnen. Die Erneuerungsarbeiten sind für Juli geplant. Die Bahn kündigt an, dass es beim Einsatz von Kränen und Maschinen an den Gleisen zu Baulärm kommen kann. Der geplante zeitliche Ablauf betrifft die Tage vom 5. bis 12. und vom 15. bis 19. März. Durchgehend auch nachts gearbeitet wird in der Zeit vom 12. bis 15. und vom 19. bis 27. März. urs