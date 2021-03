Lampertheim. Bäume werden oftmals zu Jubiläen und anderen besonderen Anlässen gepflanzt. Wie kürzlich ein Wollapfelbaum in der Innenanlage des Amtsgerichts Lampertheim, zwischen den Gebäuden A und C. „Es ist eine Baumpflanzaktion anlässlich des sechsten Hessischen Tags der Nachhaltigkeit im Rahmen der CO2-neutralen Landesverwaltung“, erklärte Lothar Schwarz, Direktor des Amtsgerichts Lampertheim.

Der Tag der Nachhaltigkeit fand am 10. September unter dem Motto „Lebendig – Vielfältig – Nachhaltig: Unser Hessen in Stadt und Land“ statt. Die Aktionstage sollten sichtbar gemacht werden. Und darum biete sich eine Baumpflanzung an. Denn mit Aktionen wie diesen werde gezeigt, wie die Gesellschaft nachhaltig gestaltet werden kann, so der Hintergrund.

Anregung des Landes

Lothar Schwarz erklärte, wie diese Aktion vorbereitet wurde: „Mit einer Baumpflanzung auf dem Außengelände des Finanzministeriums hat die CO2-neutrale Landesregierung alle Dienststellen des Landes dazu aufgerufen, sich an der gemeinsamen Aktion zu beteiligen und auf dem jeweiligen Dienstgelände ebenfalls einen Baum zu pflanzen.“ Diesem Apell sei das Lampertheimer Gericht in Absprache mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen gerne gefolgt.

Das Pflanzloch für den Zierapfelbaum wurde von Mitarbeitern einer Gartenbaufirma vorbereitet. Und dann griffen Direktor Lothar Schwarz und die stellvertretende Geschäftsleiterin Nicole de Lanck zu den Spaten.

Jetzt im März sei noch eine gute Zeit, um den achtjährigen, ursprünglich in Japan beheimateten Baum zu pflanzen, erläuterten die Vertreter des Amtsgerichts. Sie freuten sich schon darauf, den Apfelbaum der Gattung Rosengewächse im Frühjahr blühen zu sehen, denn die weißen, dekorativen Blüten sollen Insekten anziehen. So bestäubten vor allem die Honigbienen die Apfelblüten. Außerdem werde mit Bäumen das Klima geschützt, erläuterten die beiden.