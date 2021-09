Antisemitismus und der Nahe Osten

Lampertheim. Das Evangelische Dekanat lädt am Donnerstag, 30. September, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion in die Lampertheimer Domkirche ein. Referent ist der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt Dr. Meron Mendel. Das Thema ist der Konflikt im Nahen Osten und der Antisemitismus in Deutschland.

Warum werden Deutsche jüdischen Glaubens wegen der Politik Israels an den Pranger gestellt? Wie sicher können Juden hier leben, wenn sie wegen des Gaza-Krieges bedroht werden? Wann ist Kritik an der israelischen Regierung legitim? Wann schlägt sie in Antisemitismus um? Auf diese und andere Fragen wird Meron Mendel in seinem Vortrag eingehen. Für die Veranstaltung in der Reihe GlaubenLebenFragen gelten die aktuellen Coronaregeln. red