Anstoßen mit Mütze und Maske

Lampertheim. Erst mit Sekt und Brezel vorm PC, dann mit Maske und Gläschen auf dem Feld. Ganz so radikal hatte sich Jens Klingler seine Ankündigung sicher nicht vorgestellt, als er vor 24 Monaten angekündigt hatte: „Nächstes Jahr müssen wir uns was Neues einfallen lassen“. Damals – noch in der „Vor-Corona-Zeit“ – war das Alte Rathaus mit über 50 Gästen aus allen Nähten geplatzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Veranstaltung im Freien bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hatte der Lampertheimer SPD-Vorsitzende mit „etwas Neuem“ aber freilich nicht im Sinn. Im vergangenen Jahr hatten die Sozialdemokraten ihren traditionellen Neujahrsempfang wegen der Pandemie in den virtuellen Raum verlegt, diesmal trafen sich die Genossen immerhin in Echtzeit – allerdings mit Masken und viel Abstand unter freiem Himmel beim Odenwaldklub. Jens Klingler und Marius Schmidt, an diesem Tag in der Funktion des Wanderführers, machten das Beste aus der misslichen Corona-Lage. Ein Fazit, das die zwei Sozialdemokraten auch über das abgelaufene Jahr schrieben.

Die Genossen wanderten diesmal zum Jahresstart. © Kevin Schollmaier

Das hatte für die Sozialdemokratie allerdings nicht nur wegen der Pandemie alles andere als gut begonnen. Die Umfragen im Keller, wenig Aussicht auf Erfolg bei Kommunal- und Bundestagswahlen – am Ende stand dennoch ein sozialdemokratischer Bundeskanzler und ein Erster Stadtrat in der Spargelstadt mit dem roten Parteibuch. Den besonders von der damaligen Oppositions-CDU kritisierten Schritt, Marius Schmidt noch vor den Kommunalwahlen zum neuen Ersten Stadtrat wählen zu lassen, bezeichnete Vorgänger Klingler nun rückblickend als richtige Entscheidung. „Marius ist jemand, der nicht nur verwaltet, sondern aktiv gestaltet“, so Klingler. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer lobte in seinem Grußwort die „stets offene und gute Zusammenarbeit“ mit Schmidt und rückte demokratische Zusammenarbeit in den Fokus. „Demokratie muss unterschiedliche Meinungen aushalten, sie lebt sogar davon“, so der Rathauschef.

Auch sein Amtsvorgänger Erich Maier wanderte mit den Genossen zur Heide – und erhielt ein Sonderlob von Klingler, weil er in der Debatte um Corona-Protestler Gesicht zeige und „sich nicht wie andere hinter vermeintlichen Paragrafen verstecken“. Kritik erntete auch der Kreis Bergstraße. Lampertheim, so Klingler, habe in Sachen Schulsanierung oft hinten angestanden. Während etwa Bensheim „durchsaniert“ sei, wachse hier nur die Anzahl der Container. Auch in Sachen Mammutprojekt Biedensandcampus müsse man wachsam ob möglicher Kürzungen im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2