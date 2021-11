Anna Luise Herbel feiert 90. Geburtstag

Lampertheim. Wenn man so aufgeweckt und frisch seinen Geburtstag feiert, dann kann man mit seinem Lebensabend zufrieden sein. Anna Luise Herbel ist 90 Jahre alt geworden und feierte diesen Ehrentag in der Seniorenresidenz Dominikus.

Ein großer Kreis von Mitbewohnern hatte sich am Nachmittag eingefunden, um bei Kaffee und Kuchen dem Geburtstagskind zu gratulieren. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer ließ es sich nicht nehmen, seine Aufwartung zu machen und das Präsent der Stadt sowie die Gratulationsurkunden von Land, Kreis und Stadt zu überreichen.

Ehemann beim Tanz getroffen

Anna Luise Herbel ist eine waschechte Lampertheimerin und wurde in der Nähe der Römerstraße geboren. Die Eltern arbeiteten bei einem Landwirt und so war es folgerichtig, dass die junge Anna Luise nach dem Besuch der Volksschule ihr damals übliches Pflichtjahr auch bei einem örtlichen Landwirt absolvierte. Später wechselte sie zur Felina nach Mannheim, wo sie als Näherin arbeitete. Die Tanzveranstaltungen am Wochenende waren damals die beliebtesten Freizeitvergnügen. Hier lernte sie auch ihren Mann Heinz kennen, 1951 wurde in Lampertheim geheiratet.

Die Wohnungsnot war damals groß und so war das junge Glück froh, in einem Zimmer bei einer Tante unterzukommen. 1954 kam Tochter Monika zur Welt und der Haushalt und die Betreuung ihres Kindes verlangten ihre ganze Aufmerksamkeit. Später arbeitete sie wieder bis zur Rente bei der damaligen PWA. Inzwischen hatte man eine Eigentumswohnung im Europaring erstanden. Viele Urlaube habe man in den Bergen verbracht, erinnert sie sich an vergangene Zeiten.

Doch das Schicksal meinte es nicht nur gut mit ihr. 2008 starb ihr Mann, die Tochter starb viel zu früh 2012. Durch einen Unfall war sie gezwungen 2019 in das Haus Dominikus zu ziehen. Hier gefällt es ihr so gut, dass sie gerne geblieben ist. Zumal sie mit ihrer offenen und optimistischen Art viele Weggenossen gefunden hat. Unterwegs ist sie noch immer gerne. Ein Besuch beim Café Schmerker ist immer noch ihre liebste Beschäftigung. sto