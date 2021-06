Anmeldung und Beckenpause

Lampertheim. Noch ist der Schotterparkplatz im Halbschatten vorm Schwimmbad fast leer. Etwa 50 Badegäste nutzen am Mittwochmorgen bei Kaiserwetter zur Saisoneröffnung das erste, zweistündige Zeitfenster zum Baden im Freibad. Etwas mehr als 300 dürften kommen, alle trauen sich aber offenbar noch nicht ins 21-Grad warme Wasser.

Die frisch gemähten Wiesen leuchten fast schon in der Juni-Sonne. Der hellbraune Sand fühlt sich schon warm zwischen den Zehen an, die spiegelglatte Wasseroberfläche des Sees glitzert im Sonnenschein. Besser hätten sich die Verantwortlichen den Start in die Sommersaison wohl nicht malen können – wäre da nicht Corona. Trotz fast schon hochsommerlichen Wetters bleibt der ganz große Ansturm am Mittwochmorgen aus. Für das Bad ist die Öffnung unter der Woche insofern gar nicht verkehrt, um sich wieder „einzuspielen“. Schließlich gelten erneut zahlreiche Corona-Sonderregeln.

Für die Besucher soll es aber merkliche Verbesserungen geben. „Wir haben auf dem Konzept des Vorjahrs aufgebaut, an einigen Stellschrauben gedreht und das System etwas verbessert“, findet Bäder-Chef Marius Schmidt. Damals hatten sich die Biedensand-Bäder als eines der ersten Freibäder überhaupt aus der Deckung gewagt und den Betrieb mit zurückhaltenden Regelungen – übrigens rund zwei Wochen später als in diesem Jahr – wieder aufgenommen. Viele andere Bäder, so Schmidt, hätten damals abgewartet und geschaut, wie es in der Spargelstadt laufe. Kritik aus der Bevölkerung traf insbesondere die Begrenzung der Besucheranzahl auf zunächst 50, dann auf 250.

Zwar hat das Lampertheimer Freibad in diesem Jahr mit der Limitierung auf 300 Gäste eine auf den ersten Blick ähnliche Regelung getroffen. Praktisch bedeuten 300 Gäste pro Stunde aber deutlich mehr Besucherverkehr. Das wird schon am Eröffnungsmorgen deutlich. Zwar erreicht das Bad lange nicht die maximale Besucheranzahl. Und doch wäre noch reichlich mehr Platz gewesen, als es zunächst scheint. Rund 50 Gäste seien seit der Öffnung um 8 Uhr ins Bad gekommen, berichten die Mitarbeiterinnen an der Kasse. Auch Schmidt rechnete mit etwa 20 Gästen pro Stunde. Auf die Gesamtrechnung von 300 Gästen zählte aber fast niemand mit drauf – denn ein Großteil der Besucher waren Saison- oder Jahreskarteninhaber. Die rechnet das Bad nicht mit – weil Kontaktdaten bereits erfasst sind und die Anzahl von vornherein für die Verantwortlichen ausrechenbar ist.

Weil die Erfassung der Besucherdaten vorgeschrieben ist, müssen sich alle anderen Besucher vorab telefonisch oder im Internet anmelden und eine Zeit reservieren. Auch hier habe man, so Schmidt, Anpassungen getroffen. Besucher können ihre Zeiten nun viel freier auswählen und sich zwischen den einstündigen Desinfektionspausen stundenweise bis zu vier Stunden einbuchen. Theoretisch sind auch mehrere Zeiten über vier Stunden hinaus möglich – dann aber mit vorgeschriebenen Beckenpausen in der Desinfektionsphase. Eine Besucherin, die etwa um kurz vor zehn just vor einer solchen Pause kommt, darf dennoch ins Bad. Sie wolle sich ohnehin nur auf der Wiese sonnen.

Schmidt: „Atmender Deckel“

Ohnehin will sich Marius Schmidt nicht allzu stark auf die Zahl 300 festlegen – er spricht vielmehr von einem „atmenden Deckel“. „Wir wollen natürlich so schnell wie möglich nach oben gehen, schauen wochenweise, wie es funktioniert“, so der Bäder-Chef. Für zusätzliche Entlastung soll das Frühschwimmen dienstags und donnerstags sorgen – denn am Abend sind die Becken ab 19 Uhr für öffentliche Besucher gesperrt, montags und dienstags schon ab 15 Uhr. Damit will das Freibad die Vereine unterstützen, die auch ohne die zusätzlichen Einschränkungen der Pandemie durch die lange Hallenbad-Schließung gebeutelt sind.

Die Kioske sollen die ganze Saison über geöffnet sein. Auch der Spielplatz mit angegliedertem Kiosk an der Fliegerwiese gehört wieder zum Schwimmbad. Über den Winter war der Platz für Kinder gewissermaßen „ausgegliedert“ worden und auch von außen zugänglich. „Diese Sonderregelung wurde aber so gut angenommen, dass wir das in den kommenden Jahren außerhalb der Freibad-Saison wieder so handhaben wollen“, betonte Schmidt.

Die Bädensand-Bäder sind erneut eines der ersten Schwimmbäder in der Region, die wieder geöffnet haben. Große Systemunterschiede, wie etwa im vergangenen Jahr in Lorsch, werde es diesmal laut Schmidt aber nicht geben. „Voranmeldung ist nun überall Pflicht“, so der Erste Stadtrat.