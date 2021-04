Lampertheim. Die Evangelische Lukasgemeinde Lampertheim lädt zu ihren Gottesdiensten in der Osterzeit ein. Ab dem Weißen Sonntag, 11. April, feiert die Gemeinde in gewohnter Regelmäßigkeit sonntags um 10 Uhr Gottesdienst in der Domkirche. Eine vorherige Anmeldung über die Homepage der Lukasgemeinde (www.lukasgemeinde-lampertheim.de) wird erbeten. Wer keinen Internetzugang besitzt, kann sich zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros unter Telefon 06206/2091 anmelden.

Mit einem Hygienekonzept will die Gemeinde auch während der Pandemie einen sicheren Gottesdienstbesuch ermöglichen. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, ausreichend Abstand zwischen den angebotenen Sitzplätzen gegeben. Während des Besuchs muss eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske getragen werden. red