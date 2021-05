Anmelden und in Regalen stöbern

Lampertheim. Die Stadtbücherei ist zur Ausleihe und Rückgabe von Büchern geöffnet. Bis zu sechs Personen können sich nach einer vorherigen Terminbuchung gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten, die Zeit zum Aussuchen von Medien beträgt 30 Minuten. Einen Ausleihtermin bekommen Interessierte unter der Rufnummer 06206/9 35-2 06 oder per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de. Die Stadtbücherei ist dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. red

AdUnit urban-intext1