Lampertheim. In der Zeit vom 1. März bis zum 30. Juni gilt während der Brut- und Setzzeit auch in Lampertheim wieder eine Anleinpflicht für Hunde in Feld und Flur, wozu auch das Rheinvorland zählt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die zulässige Höchstlänge der Leine sei dabei auf maximal 10 Meter begrenzt. Die Verpflichtung müssten sowohl Hundehalter als auch Personen, die die Tiere ausführen, einhalten.

Sinn und Zweck der Satzung über den Leinenzwang während der Brut- und Setzzeit sei zum einen der Schutz von Wildtieren, insbesondere von Jungtieren, heißt es in dem Schreiben. Zum anderen gehe es aber auch um den Schutz frisch angelegter Ackerflächen vor Zerstörung und Verschmutzung mit Hundekot und -urin.

Hundehalter sollten die Satzung unbedingt beachten, da auf den Ackerflächen Nahrungsmittel wie Schnittlauch, Petersilie, Spargel oder Salat angebaut werden, so der Sprecher der Stadt, Christian Pfeiffer. Die Hundehalter seien unter anderem durch Pressehinweise, durch Flyer, die mit den Hundesteuerbescheiden versandt wurden, sowie bei Kontrollen der Ordnungsbehörde auf die Einhaltung der Satzung hingewiesen worden. Wer dennoch den Leinenzwang missachte, müsse neben einer Belehrung mit einem Bußgeld rechnen. Auf den Hunde-tobewiesen der Stadt könnten Hundehalter ihre Vierbeiner aber auch während der Brut- und Setzzeit frei laufen lassen. red