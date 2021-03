Lampertheim. Wo wird in meiner Nähe ein kostenloser Corona-Bürgertest angeboten? Diese Frage treibt auch in Lampertheim viele Menschen um. Der Kreis Bergstraße hat auf seiner Homepage (www.kreis-bergstrasse.de) erste Anlaufstellen zusammengetragen und aktualisiert die Liste nun stetig weiter. In der Spargelstadt sind es bislang drei:

Praxis Dr. Simone Bracht-Wittler, Ernst-Ludwig-Straße 30: Die Fachärztin für Allgemeinmedizin hat mit den ersten Coronatests vor rund einem Jahr angefangen, im September kamen die Antigen-Schnelltests dazu. Jetzt ist die Medizinerin auch in Sachen kostenloser Bürgertest im Einsatz. „So können wir die Eigenverantwortung jedes Einzelnen unterstützen“, betont Simone Bracht-Wittler im Gespräch mit dieser Redaktion. Denn die Tests seien eine wichtige Option im Kampf gegen die Pandemie. Inzwischen testet die Medizinerin mit ihrem Team montags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 10 Uhr, freitags von 8 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. „Aber auch zwischendrin nach Absprache und möglichst unkompliziert“, sagt Simone Bracht-Wittler, die voraussichtlich selbst an den Ostertagen testet. Eine Anmeldung ist in ihrer Praxis nötig. Diese kann telefonisch unter 06206/33 00 erfolgen, per E-Mail an Corona-Test@Bracht-Wittler.de oder über das Online-Terminsystem auf www.bracht-wittler.de.

HNO Zentrum Lampertheim, Kaiserstraße 34: Auch dort gibt es vor den Feiertagen extra einen Sondertermin an Gründonnerstag, 1. April, von 9 bis 15 Uhr. Ansonsten ist der Bürgertest nach telefonischer Vereinbarung unter 06206/95 29 92 Mittwoch und Freitag von 11.30 bis 13 Uhr möglich. „Ansonsten bieten wir auch Termine an, wenn wir zwischendurch Lücken haben“, erklärt eine Mitarbeiterin des Praxis-Teams. Eine Anmeldung sei aber wegen der hohen Nachfrage auf jeden Fall nötig. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage www.hno-arzt-lampertheim.de.

Testzentrum Lampertheim, Kaiserstraße 28a: Das Testzentrum im ehemaligen Schillercafé soll am kommenden Samstag, 27. März, seinen Betrieb aufnehmen. „Am ersten Tag können die Leute spontan von 9 bis 18 Uhr kommen, aber mit viel Abstand beim Warten“, erklärt Apothekerin Sibylle Fath, die das Testzentrum zusammen mit ihrer Kollegin Jutta von Amende betreibt. Ab Sonntag sollen dann auch Terminvereinbarungen möglich sein auf der dann freigeschalteten Homepage www.corona-testzentrum-lampertheim.de. Flyer und Plakate sollen in den kommenden Tagen ebenso über das Vorgehen im Lampertheimer Testzentrum informieren. off