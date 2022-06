Angehörige im Fokus

Lampertheim. Der Gesprächskreis Demenz für pflegende Angehörige von Erkrankten trifft sich das nächste Mal am Mittwoch, 6. Juli, ab 15 Uhr im Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Hospitalstraße 1 in Lampertheim. Bei diesem Treffen wird es darum gehen, welche Entlastungsangebote es für pflegende Angehörige von Demenzerkrankten gibt und wie Betroffene am sinnvollsten mit der Erkrankung eines Angehörigen umzugehen lernen.

Fragen rund um dieses Thema beantworten die Expertinnen Michaela Hund, Fachkraft für Gerontopsychiatrie im Bonhoeffer-Haus, Silvia Rhiem von der Seniorenberatungsstelle der Caritas sowie Maria Rief von der privaten Pflegeberatung Compass. red