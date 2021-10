Angebote in Hofheim starten

Hofheim. Das Katholische Familienzentrum St. Michael startet in dieser Woche wieder sein Drop In(klusive). Die Einrichtung in der Kirchstraße 59 lädt ab dem 8. Oktober immer freitags von 9 bis 11 Uhr Eltern mit Kindern bis drei Jahren zum gemeinsamen Spielen und Austausch ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Vom 6. Oktober bis 3. November findet im Familienzentrum jeweils mittwochs von 9 bis 10 Uhr die Babymassage nach Frédérick Leboyer für Babys ab sechs Wochen bis vier Monate statt. Das Angebot ist kostenfrei. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 06241/80 11 7 oder per E-Mail an familienzentrumstmichael@online.de. Dort können auch weitere Dinge erfragt werden. Sowohl für die Babymassage als auch das Drop In ist die 3G-Regel zu beachten. fh