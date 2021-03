Lampertheim. Die Stadtbücherei hat in Kooperation mit der Jugendförderung ihr digitales Angebot für Kinder erweitert. Mit der digitalen Pinnwand Padlet werden Ideen zum Basteln, für Rezepte oder auch Ostergeschichten offeriert. So möchten die Mitarbeiterinnen der beiden Institutionen den Kontakt zu den Kindern halten und die Zeit bis Ostern gemeinsam gestalten. Auf dem Padlet finden die Heranwachsenden etwa ein großes Osterei zum Ausdrucken, das die Kinder zuhause künstlerisch gestalten dürfen und anschließend in der Bücherei – nach telefonischer Terminabsprache unter 06206/9 35-2 06 – vorbeibringen können. Zur Belohnung erwartet sie eine Überraschungstüte. Zusätzlich gibt es ein „Lese- und Spieltreff Osterspezial“ als wöchentlichen Onlinetreff. Wer ab Donnerstag, 11. März, 15.30 Uhr, daran teilnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de. Die kostenfreie Teilnahme erfolgt über die digitale Pinnwand unter: https://de.padlet.com/Stadtbuecherei_ Lampertheim/osterpinnwand. red