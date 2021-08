Angebote für Jugendliche

Lampertheim. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie alle Programme und Treffs der Jugendförderung abgebrochen werden mussten, werden die Angebote nach den Sommerferien für Kinder und Jugendliche fortgesetzt. Dabei gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. Start ist am Dienstag, 31. August, mit dem wöchentlichen Treff „media.lab“ für Jugendliche ab zwölf Jahren. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 15 bis 18 Uhr in den Räumlichkeiten des media.labs im ersten Obergeschoss der Lampertheimer Stadtbücherei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch Ausleihe möglich

media.labs wird von der Stiftung Lesen unterstützt. Das Angebot reicht von Stationen mit switch und Tablets bis hin zu speziellen Medien, die teilweise auch ausgeliehen werden können. Angebote wie MakeyMakey, Ozobot, RoboDash und Calliope-Mini können ebenso ausprobiert werden.

Zu allen Veranstaltungen ist eine medizinische Maske ... Zu allen Veranstaltungen ist eine medizinische Maske mitzubringen. Nähere Auskünfte bei der Jugend förderung Lampertheim (Telefon 06206/9 35-3 12), Haus am Römer, Domgasse 2, 68623 Lampertheim oder per E-Mail an jugendfoerde rung@lampertheim.de.

Ab Mittwoch, 1. September, starten in den Stadtteilen mit dem Kindercafé „Anton“ in Hofheim und am Donnerstag, 2. September, mit dem Kindercafé „Sternchen“ in Hüttenfeld jeweils die Angebote für Kinder von sechs bis elf Jahren in den Bürgerhäusern. Auf dem Programm stehen Spiel- und Bastelangebote. Die Öffnungszeiten sind von 15 bis 17 Uhr. red