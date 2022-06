Andrang rund ums Gerätehaus

Hüttenfeld. Endlich wieder ein Volksfest in Hüttenfeld und das bei strahlendem Sonnenschein. Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr des Stadtteils zog Menschen aus Nah und Fern an und war in jeglicher Hinsicht ein voller Erfolg.

Gerade für die Jüngeren war eine Menge geboten. Zwei Hüpfburgen sorgten für Kurzweil und jede Menge Spielangebote gab es für die Kleinen. Bald sah man viele Kinder bunt geschminkt zwischen den Feuerwehrfahrzeugen herumlaufen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte die Hüttenfelder Wehr ihren Fuhrpark wieder präsentieren. Die Attraktion war der Drehleiterwagen der Freiwilligen Feuerwehr Hemsbach, da wollte jedes Kind einmal auf dem Führerstand sitzen.

Bergwacht und DRK mit dabei

Auch die Bergwacht Heppenheim und der Ortsverbands Lampertheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatten ihre Fahrzeuge mitgebracht. Die sieht man im Ruhemodus lieber als beim ernsten Einsatz. Den wiederum simulierten die Kinder- und die Jugendwehr mit zwei Übungen, in denen sie den Gästen zeigten, was sie bereits gelernt haben.

Wehrführer Torsten Schröder kommentierte die Übungen mit berechtigtem Stolz, denn die Leiter der Kinder- und Jugendabteilung, Louisa Moos und Marvin Wroblewski leisten hier ganze Arbeit.

Reißenden Absatz fanden wieder die Schnitzelvariationen. 500 Portionen, natürlich mit einer hausgemachten Panade versehen, haben viele fleißige Hände, zubereitet. Abgerundet wurde das kulinarische Angebot mit einer Vielzahl leckerer hausgemachter Kuchen und Torten. Es war ein rundum gelungenes Fest, das schon einen kleinen Vorgeschmack auf die zu geplante Hüttenfelder Kerwe im August gab. Die Bevölkerung scheint sich jedenfalls nach solchen Aktivitäten zu sehnen. ron