Am Montag, 5. Dezember, öffnet die Evangelische Johannesgemeinde gemeinsam mit Stefan Spiesberger von der Schule für Tasteninstrumente ein Adventsfenster des dortigen Gemeinderaumes. Die Veranstaltung am Ahornplatz in Neuschloß beginnt um 18 Uhr. Hier wird es vor allem die Möglichkeit geben, gemeinsam innezuhalten, einer Geschichte und musikalischen Klängen zu lauschen.

Vom 5. bis zum

...