Andacht mit Saxofon

Lampertheim. In der Osternacht feierten die Protestanten in der Domkirche die Auferstehung Jesu, das Osterfest, das für das Leben und den Neuanfang steht. Und schon während der Feier sei es den Andachtsbesucherinnen wieder wärmer um das Herz geworden, erzählten manche Frauen und Männer. Es sollte denn auch ein besonders stimmungsvoller Gottesdienst mit feierlicher Musik werden, den die Lukaspfarrerin Sabine Sauerwein sowie Organistin Heike Ittmann und der Saxofonist Moritz Thiele gestalteten.

Wegen der unterschiedlichen Stimmungen der Musikstücke, die zu den Lesungen erklangen, griff Thiele mal zum Sopransaxofon, das stark im Ausdruck und unnachgiebig sowie hoch im Klang war und manchmal zum Altsaxofon, das tiefer als das Sopransaxofon wirkte.

Am Anfang der Feier war es stockdunkel in der Domkirche. Nur die Leselämpchen bewirkten einen schwachen Lichtschein, damit die Liturgie gehalten werden konnte. Im Verlauf des Gottesdienstes entzündete Elias Bergner immer mehr Kerzen und durch ihren Schein wurde es im Gotteshaus stets ein bisschen heller. Symbolisch wurde die Dunkelheit der Nacht erleuchtet, denn Jesus hat den Tod bezwungen. Pfarrerin Sauerwein bat um eine Zeit der Stille und die Besucherinnen und Besucher hielten inne, kamen zur Ruhe.

Die Nacht zum Tage

Die Schöpfungserzählung übernahmen die Lukaspfarrerin, der Sprecher Dieter Semmler und die Kirchenvorsteherin Stefanie Eichler. Aus dem ersten Buch Mose las Semmler: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht… und Gott schuf den Menschen.“ Elias Bergner entzündete zwei Kerzen und das bewegende Stück „Unter dem Sternenhimmel“ von Hans-André Stamm, dem deutschen Komponisten und Konzertorganisten erklang in der Kirche.

Heike Ittmann sang die Lesung, die Botschaft des Engels am leeren Grab und die Erscheinung Jesu vor den Frauen sowie das Halleluja und die Danksagung an den Herrn.

Die Organistin bat mit dem Osterlied singend: „Wir wollen alle fröhlich sein.“ Ein gefühlsbetontes Spiel schloss sich mit der Sonate I. „Invention“ für Saxofon alto und Orgel von Denis Bédard an und von der Komponistin Bethel Diokno Schnitzlein erklang „Leidenschaft“, die Partitur für Orgel und Saxofon. Und Pfarrerin Sauerwein sowie Sprecher Semmler empfahlen: „Mache uns diese Nacht zum Tage.“ Denn die Nacht vom Karsamstag auf den Ostersonntag ist im Kirchenjahr die Nacht des Wachens und Betens, zum Erinnern an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und an den Durchbruch vom Tod in das Leben.

