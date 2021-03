Lampertheim. Kleiner Zusatz, großer Effekt: Eine Nachricht hat in der vergangenen Woche für mächtig Wirbel gesorgt. Für die neue Busverbindung nach Heppenheim wolle der Kreis die bisherige Stadtbuslinie 602 abschaffen, die hauptsächlich als Schulbus zwischen Hüttenfeld und Lampertheim fungiert. Die logische Befürchtung: Schüler müssten dann weite Laufwege an vielbefahrenen Straßen in Kauf nehmen oder kämen zu spät, weil die neue 644-Linie die bisherigen Haltestellen nicht bedienen würde. Der zuständige Verkehrsdezernent Karsten Krug widersprach nun vehement – und beklagte schlechte Kommunikation: „Die Anbindung der Schulen war nie gefährdet. Der Schulverkehr stand überhaupt nicht zur Debatte.“

Zu dieser Richtigstellung sah sich der SPD-Landratskandidat gezwungen, weil in der jüngsten Sitzung des Lampertheimer Fahrgastbeirats Verhandlungsdetails an die Öffentlichkeit drangen. Bernd Isenhardt, Chef der Verkehr- und Tourismusgesellschaft (VTL), hatte den Vorschlag des Kreises samt 602-Streichung durchsickern lassen und auch mögliche Folgen für Lampertheimer Schüler aufgezeigt – allerdings offenbar mit einem fehlenden Detail.

Schriftstück als Beweis

Zwar steht bei der Installation der neuen Buslinie wegen Parallelverkehrs zwischen Lampertheim und Hüttenfeld tatsächlich die Streichung der Linie 602 an. Das soll laut Krug aber nicht zulasten des Schulverkehrs gehen. Im Vorschlag des Kreises, den der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) erarbeitet hat, steht zwar, dass die neue Buslinie die wegfallenden Haltestellen der Linie 602 nicht mehr anfährt, ist aber mit dem Zusatz „außerhalb der Schulzeiten“ versehen. Das entsprechende Schriftstück aus der Präsentation hielt Krug beim Pressegespräch in die Kamera seines Laptops.

In der Niederschrift der letzten Aufsichtsratssitzung der VTL fehlte dieser Zusatz und führte zu großer Aufregung. „Dass wichtige Verbindungen entfallen, haben wir so nie kommuniziert“, sagte Krug. Nicht nur beim Kreis selbst, auch bei Fahrgastbeiratsvorsitzender Lara Strubel, Hüttenfelds Ortsvorsteher Karl Heinz Berg und der Bürgerkammervorsitzenden Carola Biehal aus Neuschloß liefen daraufhin die Telefondrähte heiß.

Biehal betonte, dass die neue Linie nicht nur die Schulen, sondern auch das Fachmarktzentrum und die innerstädtische Haltestelle „Ulmenweg“ in Neuschloß „zumindest zur Rush-Hour“ bedienen müssten. Diese fährt bisher der Bus 602 an. Evi Hahl, Elternbeirätin aus Hüttenfeld, erinnerte daran, dass das Litauische Gymnasium seine Schulzeiten an diese Buslinie angepasst habe. Krug hielt die Forderungen für „weitestgehend erfüllbar“. Das Angebot der bisherigen Linie könne man mit der neuen Linie, die im Halbstundentakt fährt und in Hüttenfeld in Richtung Viernheim und Heppenheim aufsplittet, ausweiten, weil Fahrzeuge dann morgens früher und abends später verkehren sollen.

Krug stieß besonders „die Art und Weise der Kommunikation“ bitter auf. Durch eine gezielte Infopolitik mit den Bedenken der Bürger zu spielen, sei nicht sinnvoll. Auch Fahrgastbeiratsvorsitzende Strubel betonte, es sei schade, dass der eigentliche Meilenstein mit der Verbindung nach Heppenheim nun in den Hintergrund gerate.