An Glücks- wie Unglückstagen

Der Vorstand des Fördervereins Domkirche um seinen Ersten Vorsitzenden Herbert Eichenauer ist froh, dass wieder Feste gefeiert werden dürfen und auch die Mitgliederversammlung in Präsenz stattfinden konnte. „Mitte des vergangenen Jahres konnten wir die Corona-Pandemie hinter uns lassen und wieder weitgehend in die Normalität zurückkehren. Es kam wieder Leben in den Verein“, sagte

...