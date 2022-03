Der Bau der geplanten Schnellbahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim, die durch Lampertheimer Gemarkung und direkt an Neuschloß vorbei führen soll, wird realer. Wie Erster Stadtrat Marius Schmidt am Donnerstagabend dem Ortsbeirat Neuschloß in dessen Sitzung mitteilte, hat die Deutsche Bahn mitgeteilt, wann in diesem Jahr Probebohrungen stattfinden werden. Mit ihnen soll die Beschaffenheit

...