Rosengarten. In einer knappen Stunde war die Tagesordnung der Ortsbeiratssitzung in Rosengarten am Donnerstagabend abgearbeitet. Ute Haas-Zanlonghi teilte zu Beginn mit, dass der Martinsumzug am Samstag, 13. November, wie geplant stattfinden kann. Los geht es um 17.30 Uhr an der Rheingoldstraße. Schmitt erinnerte zudem an die Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 14.

