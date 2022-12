Ameisen schmücken den Baum

Hüttenfeld. Auch in diesem Jahr veranstalten die evangelische und katholische Kirchengemeinde Hüttenfeld einen „Lebendigen Adventskalender“. Die Konfirmandengruppe der evangelischen Gemeinde gestaltete ein Adventsfenster mit außergewöhnlichem, aber originellem Motiv. Da waren emsige Ameisen zu sehen, die einen Weihnachtsbaum schmücken. Die Konfis lasen den Anwesenden bei doch inzwischen winterlichen Temperaturen Texte und Gebete vor, ehe sie sich mit einem heißen Punsch aufwärmen konnte. Das nächste lebendige Adventsfenster gibt es am Montag, 5. Dezember, um 18 Uhr an der Seehofschule. ron

