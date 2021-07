Amateure am Start

Lampertheim. Der Reit- und Fahrverein Lampertheim veranstaltet am Wochenende des 10. und 11. Juli ein weiteres Springturnier. Da im April aufgrund der Corona-Pandemie-Situation nur Profisportler teilnehmen durften, hat sich der Verein entschlossen, ein Turnier zu organisieren, an dem auch Amateure starten dürfen. Es werden erneut nur Springprüfungen durchgeführt, ausgeschrieben sind die Leistungsklassen A bis M.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aufgrund der noch bestehenden Pandemie wurden die Teilnehmerfelder der einzelnen Prüfungen auf eine maximale Anzahl an Startplätzen beschränkt. Insgesamt sind an den beiden Wettkampftagen 590 Voranmeldungen eingegangen. Der Verein erwartet leistungsstarke Reiter der Region, aber auch aus den umliegenden Bundesländern.

Die Prüfungen werden an beiden Tagen ab 7.30 Uhr beginnen und gegen 19 Uhr enden. Der Verein freut sich insbesondere darüber, dass an den Turniertagen wieder Zuschauer zugelassen sind, so dass zahlreiche Reitsportfans unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln die Teilnehmer anfeuern können. Zur Corona-Nachverfolgung ist lediglich eine Registrierung am Eingang des Geländes vonnöten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt ist an allen Turniertagen frei. red