Am Steuer mit zwei Promille

Lampertheim. Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend von der Polizei gestoppt worden, weil er laut Hinweisen von Zeugen zuvor in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein sollte. Als die Ordnungshüter den Mann gegen 19 Uhr anhielten, bemerkten sie rasch, dass der 73-Jährige Alkohol getrunken und sich dennoch ans Steuer gesetzt hatte. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend über zwei Promille an.

Der 73-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. pol/sko