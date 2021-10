Am Puls der Pflege und Betreuung

Lampertheim. Im Februar 1986 trat Renate Vlastaras im Alter von 29 Jahren ihren Dienst als Krankenschwester im Evangelischen Krankenhaus in Lampertheim an, am 5. Oktober 1994 trat sie dann der Schwesternschaft des Hessischen Diakonievereins bei. Der Hessische Diakonieverein betrieb wiederum seit dem Jahr 1984 das 1902 eröffnete Evangelische Krankenhaus Lampertheim.

Das 25-jährige Jubiläum in der Schwesternschaft sollte eigentlich mit „Schwester Renate“, als die sie viele Lampertheimer aus ihrer Zeit im Krankenhaus und später in verschiedenen Funktionen im Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus kennen, im Jahr 2019 gefeiert werden. Allerdings war Schwester Renate am Schwesterntag 2019 erkrankt, so dass die Ehrung nicht stattfinden konnte. Durch das pandemiegeprägte Jahr 2020 konnte diese auch im vergangenen Jahr nicht nachgeholt werden. Umso mehr freuten sich alle Beteiligten, als Pfarrer Werner Böck im Rahmen einer kleinen Feier das Silberne Ehrenkreuz für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Schwesternschaft des Hessischen Diakonievereins überreichen konnte.

Renate Vlastaras freut sich über das Silberne Ehrenkreuz. © AGAPLESION

Er stellte die Anwesenden unter das Wort Gottes und segnete Schwester Renate im Hinblick auf ihren bevorstehenden Ruhestand, in den sie mit Ablauf des Monats August eingetreten ist.

Renate Vlastaras nahm im Krankenhaus und später im Altenheim vielfältige Aufgaben wahr, die ihre Flexibilität und ihre Kreativität bewiesen. So war sie ab 1995 zunächst stellvertretende Stationsleitung im Krankenhaus und nahm ab 1997 an einer Weiterbildung zur Stationsleitung beim IWK Darmstadt teil. Nachdem das Dietrich Bonhoeffer Haus im Jahr 1998 eröffnete, übernahm Renate Vlastaras die Leitung eines Wohnbereiches und kommissarisch die Funktion der Pflegedienstleitung während der Aufbauphase des neuen Betriebes.

Wertvolle Hilfe

Ab dem Jahr 2000 nahm sie – nachdem die Stelle der Pflegedienstleitung besetzt werden konnte – die Stellvertretung wahr. Immer an der Erweiterung ihres umfassenden Wissens interessiert, bildete sie sich in den Jahren von 2002 bis 2004 im Sozialmanagement mit der Fachrichtung Heimleitung in der Altenpflege weiter, die sie erfolgreich abschloss. Es folgten erfolgreich abgeschlossene Weiterbildungen im Qualitätsmanagement, im Gesundheits- und Sozialwesen und im Pflegemanagement mit dem Diplom zur Pflegedienstleitung, Krankenhausbetriebsleitung nach der DKG-Richtlinie sowie zur Pflegedienstleitung in der ambulanten und stationären Altenhilfe.

Renate Vlastaras unterstützte das Haus und den Träger in der Durchführung interner Audits. Stets setzte sie die erworbenen Kenntnisse zum Wohle des Hauses und seiner Bewohner und Bewohnerinnen ein und nahm weitere Funktionen mit Erfolg wahr. So übernahm sie im Jahr 2016 die Leitung des Sozialbereiches und der Betreuung im Haus und strukturierte die Arbeit und ihre Abläufe in diesem Bereich neu. Noch im Jahr vor ihrem Ruhestand übernahm sie neben ihren sonstigen Aufgaben im Jahr 2021 den neu geschaffenen Bereich des Belegungsmanagements und übergab das von ihr erfolgreich aufgebaute Arbeitsfeld mit Eintritt in den Ruhestand an ihre Nachfolgerin Melina Ochs.

Aber nicht nur das Wohl des Hauses und der Bewohnerinnen und Bewohner lag ihr am Herzen, auch die Belange der Belegschaft vertrat sie stets sachlich und konfliktlösend in der Mitarbeitendenvertretung in den Jahren zwischen 2000 bis 2016.

Renate Vlastaras wurde im Rahmen einer kleinen Feierstunde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. „Ich war gerne in all meinen Rollen im Haus unterwegs. Besonders gerne war ich Wohnbereichsleitung, Leitung des Sozialbereiches und im Belegungsmanagement. Also direkt am Puls der Pflege und Betreuung“, sagte Renate Vlastaras anlässlich ihrer Verabschiedung über ihr Wirken im Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus.

Anlässlich des Übergangs in den Ruhestand würdigte Einrichtungsleiter Henning Krey die verdiente Mitarbeiterin als eine flexible Allrounderin mit wachem Geist und unverbrüchlicher Loyalität zum Haus. Ihre Verbundenheit mit dem Haus besteht fort, so ist sie beim Betriebsausflug im September mit großem Hallo dabei gewesen. Im Agaplesion Dietrich Bonhoeffer Haus wird man sich stets gerne an Renate Vlastaras erinnern. red