Altrhein-Pflege im Fokus

Lampertheim. Es tut sich was beim Thema Altrheinentschlammung, so könnte man aus der Vielzahl von Informationen schließen, welche bei der Pressekonferenz des Projektbeirats Entschlammung Lampertheimer Altrhein (PELA) zur Sprache kamen. Eingeladen hatte der Vorsitzende der PELA, Werner Reuters, um zu informieren, dass das Vergabeverfahren für eine Machbarkeitsstudie gestartet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stephan Frech vom Fachdienst Umwelt der Stadt ist für den Projektplan zuständig und berichtete über die Einzelheiten des weiteren Vorgehens. So ist in Abstimmung mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein das Vergabeverfahren, das heißt die sogenannte Phase 1 des öffentlichen Teilnahmewettbewerb gestartet worden. Die Phase 2, die beschränkte Ausschreibung, beginnt dann planmäßig am 1. Dezember, welche zur Vergabe des Ingenieurauftrags führt. Finanziert wird die Studie vom Bund, die Haushaltsmittel sind eingeplant. Damit haben die vielen Initiativen und Bemühungen einer Vielzahl von Akteuren und Vereinen zu einem ersten greifbaren Erfolg geführt.

Gebündelt wurden die Initiativen letztendlich in dem 2016 gegründeten Projektbeirat. Bis es aber zu ei-ner aktiven Entschlammung des Alt-rheins bis zum Bau kommen sollte, sind noch viele Entscheidungen, vorwiegend finanzieller Art, sowie etliche Risikoabschätzungen durch die verantwortlichen Gremien zu fällen.

Wie Frech und Reuters erklären, sieht der Plan vor, vom Fretter Loch bis zum WSV eine Fahrrinnenbreite von 15 Metern bei zwei Metern Wassertiefe zu erreichen. Von da bis zum Bau (Altrheinbrücke) sind dann 60 Meter Breite vorgesehen. Sollte die Machbarkeitsstudie ein positives Ergebnis bringen, beginnt die Frage der Finanzierung. 50 Prozent davon trägt der Bund mit der Maßgabe, dass die Stadt Lampertheim anschließend Eigentümer der Wasserstraße wird und damit die volle Verantwortung für die Instandhaltung übernimmt. Hier beginnen die finanziellen Risiken, welche bei einer Entschlammung den Stadthaushalt auf geraume Zeit belasten wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Helmut Hummel nannte dafür einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahre und verwies auf die Gefahr, dass Schlamm immer wieder über die Ränder eindringt und immer wieder zur Verflachung der Fahrrinne führen kann, von den Altlasten ganz zu schweigen. Das heißt für die Kommune permanente Pflege des Altrheins mit den entsprechenden entstehenden Kosten.

Einig waren sich die Projektler, dass viele Akteure das Problem Altrhein in den Fokus gerückt haben, aber der Projektbeirat letztendlich mit dem Ziel angetreten ist, eine Entscheidung, wie sie auch ausfallen würde, herbeizuführen. Auch der Erste Stadtrat Marius Schmidt war der Auffassung, dass es jetzt einen Weg gibt, den wir gehen sollten. Alle Fraktionen im Stadtparlament sagen mittlerweile „Ja“ zum Projekt.

Der Projektbeirat hat sich dankenswerterweise eine Menge Fachwissen angeeignet und gibt damit der Stadt Entscheidungshilfe. Der Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb stellte fest, dass die Pflege des Altrheins eine Zukunftsaufgabe ist, wo wir tätig werden müssen, aber es wird auch eine Hypothek für die Kommune werden. Einig war man sich auch, dass eine Entschlammung des Altrheins nicht nur ein positives Zeichen für die Lampertheimer darstellt, sondern auch zu einer touristischen Aufwertung der Stadt führen würde. sto