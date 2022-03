Altpapiersammlung im Zeichen der Ukraine-Hilfe

Hofheim. Die zweite Altpapiersammlung des Männergesangvereins Sängerquartett-Liederkranz am vergangenen Samstag stand ganz im Zeichen der Ukraine-Hilfe. Bereits im Vorfeld kommunizierten die Sänger, den Erlös der dreistündigen Sammelaktion ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Rein äußerlich war die Unterstützung am großen Banner erkennbar, das am Container befestigt wurde.

Viele Hofheimer kamen auch wieder in die Karlsbader Straße gefahren, um ihr Altpapier abzuliefern. Trotz geänderter Corona-Auflagen lief alles weiterhin kontaktlos ab. Die Sänger luden das in Pkw angekarrte Altpapier aus und verstauten es im großen Container.

An Helfern mangelte es dem Chor wahrlich nicht, viele packten bei wunderbaren äußeren Bedingungen mit an und genossen auch die Möglichkeit des geselligen Handelns.

Wer genau Nutznießer dieser Aktion wird, wird der Vorstand noch festlegen, sobald der konkrete Erlös auch vorliegt. Die nächste Sammelaktion des Quartetts ist für Samstag, 28. Mai, terminiert. fh