Altes Rathaus wird in buntes Licht getaucht

Lampertheim. Ausgefallene Weihnachtsmärkte und Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum – da wird es in diesen Tagen wieder recht dunkel und still in vielen deutschen Innenstädten. Die steigenden Corona-Fallzahlen sorgen erneut für zahlreiche Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um dieser düsteren Stimmung etwas entgegenzusetzen, hat das Stadtmarketing die Illumination des historischen „Alten Rathauses“ am Europaplatz in Lampertheim in Auftrag gegeben. „Wir wollen mit der beleuchteten Hausfassade auch in diesem Jahr ein kleines optisches Zeichen in Lampertheim setzen, wenn schon der Weihnachtsmarkt nicht wie geplant am Dom stattfinden kann“, macht Stadtmarketing-Leiter Dirk Dewald die Entscheidung deutlich. Bis einschließlich 26. Dezember wird die Fassade des historischen Gebäudes jeweils im Zeitraum von 17 bis 23 Uhr in verschiedene Farbtöne getaucht.

Auch der Lampertheimer Einzelhandel lässt sich in diesem Jahr besondere Aktionen einfallen, um das abgesagte Candlelight-Shopping zumindest teilweise kompensieren zu können. Ungeachtet dessen wäre es ein wertvolles Zeichen der Solidarität, wenn die Lampertheimer Händler bei der Besorgung von Weihnachtsgeschenken bedacht würden. red