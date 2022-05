Historische und moderne Autos gibt es am Sonntag, 8. Mai, in der Lampertheimer Innenstadt zu bestaunen. Dann findet nämlich die „AutoMOBIL“ zwischen Europaplatz am Alten Rathaus und Amtsgericht am Ende der Kaiserstraße statt. Ab 11 Uhr werden historische Fahrzeuge zum Oldtimertreffen der L.A. Classics rund um die Domkirche erwartet. Dann findet auch die offizielle Eröffnung der Veranstaltung

...