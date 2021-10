Alte Sorten sollen für mehr Vielfalt sorgen

Lampertheim. Zum dritten Mal bietet die Stadt in diesen Tagen eine Obstbaumaktion an. Denn „Herbstzeit ist Pflanzzeit“, wie es in einer entsprechenden Mitteilung aus dem Rathaus heißt. Viele Obstbäume suchen nun ein neues Zuhause und können von interessierten Bürgern abgeholt und im eigenen Garten gepflanzt werden.

Mit der Aktion sollen alte Obstbaumsorten in die Stadt geholt und somit die biologische Vielfalt im Stadtgebiet verbessert werden. „Dies ist nicht nur gut für die Menschen, die das Obst oder auch den Schatten des Baumes genießen können, sondern auch für Insekten und Vögel“, wirbt die Stadt. Für die Tiere böte ein Obstbaum Lebensraum und Nahrungsquelle.

Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume

Obstbäume haben nicht nur einen praktischen Nutzen für Menschen, sie bieten auch Tieren Nahrung und Lebensraum. © Arne Dedert/dpa

Folgende Apfelsorten können gewählt werden: Freiherr von Berlepsch, Roter Bellefleur, Schöner von Boskoop und Welschisner. Als Birne wird es die Sorten Clairgeaus Butterbirne und Petersbirne geben. Weiterhin gibt es zwei Kirschen, Büttners Rote oder Kordia, sowie zwei Pflaumen, Ersinger Frühzwetschge und Kirkes Pflaume.

Es werden Hochstämme und Halbstämme angeboten, die zuvor bei den Technischen Betriebsdiensten bestellt werden müssen. Um sich die gewünschten Sorten zu sichern, können Interessierte bis zum 31. Oktober unter Telefon 06206/94 99 00 anrufen oder eine E-Mail an die Adresse gruenflaechen@lampertheim.de senden. Die Abholung erfolgt am Samstag, 27. November, zwischen 10 und 12 Uhr in der Industriestraße 35 bei der Stadtgärtnerei. Die Bäume werden zum Preis von 25 Euro für Hochstämme und 20 Euro für Halbstämme angeboten und müssen bei Abholung bar bezahlt werden. Erstmalig kann dieses Jahr auch ein Pflanzset (bestehend aus Pfahl und Anbindematerial) zum Preis von zehn Euro erworben werden, informiert die Stadt.

Für den Transport ist ein größeres Fahrzeug, ein Dachgepäckträger oder ein Anhänger erforderlich. Die Bäume sind wurzelnackt, also ohne Erd-Ballen. Empfohlen wird daher, die Wurzeln für den Transport mit einer Decke oder Folie abzudecken.

Hochstämmige Obstbäume haben eine Stammhöhe von mindestens 1,60 Meter, erst dann beginnt die Krone, so dass man von einer Baumlänge von ca. 2,50 Meter ausgehen kann. Ein großer Vorteil ist hierbei, dass unter Hochstämmen problemlos Rasen gemäht oder ein Sitzplatz angelegt werden kann. Bei einem Halbstamm ist der Kronenansatz etwa bei 1,20 Meter Höhe, und der Baum im Ganzen ist rund zwei Meter hoch.

Die Bäume erhalten von den Stadtgärtnern einen fachgerechten Pflanzschnitt, so dass nur noch das Einpflanzen im Garten nötig ist. Informationen zum Pflanzen oder Pflegen können laut Mitteilung direkt vor Ort erfragt werden. red