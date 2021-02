Lampertheim. Auf Sozialpolitik hat sich die SPD schon mit ihrem Namen verpflichtet. Damit identifizieren sich auch die Lampertheimer Sozialdemokraten im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“. Spitzenkandidat Marius Schmidt und die auf der Liste nächstplatzierten Kandidaten Christiane Krotz, Jens Klingler und Lara Strubel machen im Redaktionsgespräch deutlich: Soziales wird bei der SPD nicht nur groß geschrieben. Ihm gebührt auch ein Gutteil des Engagements.

Die Bildung eines Sozialzentrums, das in der Alten Schule in der Römerstraße untergebracht werden soll, steht oben auf der SPD-Agenda. Seniorenbegegnungsstätte und Volkshochschule, die hier Kurse abhält, klagen über Raumprobleme. Die Kleiderkammer der Arbeiterwohlfahrt in der Blücherstraße und die Einrichtung des Bensheimer Familienzentrums in der Alten Wormser Straße haben den Bedarf nach räumlicher Veränderung angemeldet. Die Lösung aus Sicht der SPD: Die Zehntscheune wird saniert und zu einem „Haus der Generationen“ umgebaut. Die Senioren ziehen um, die Jugendlichen rücken in ihrem bisherigen Domizil etwas zusammen und bekommen dafür in einem der beiden Schulgebäude ein Jugendcafé.

Zu einem Sozialzentrum umgebaut, könnten in der Alten Schule soziale Einrichtungen und Verbände mit ihren Beratungsangeboten konzentriert werden. Für die Volkshochschulkurse sollen Alternativen in den schulischen Einrichtungen der Stadt gefunden werden. Bis auf den Plan, die Zehntscheune im Zuge des Stadtumbaukonzepts zu renovieren, ist das alles noch nicht in trockenen Tüchern. Vor allem sollen relevante Gremien wie Jugend- und Seniorenbeirat an der Gestaltung mitwirken können.

Eigenbetrieb für Kinderbetreuung

Nicht aus dem Auge verlieren wollen die Lampertheimer Sozialdemokraten auch die Betreuungseinrichtungen für Kinder. Dieser Verwaltungsbereich mit weit mehr als 200 Beschäftigten soll in eine neue Organisationsform überführt werden. Um die Verwaltung zu entlasten und mit den steigenden Qualitätsanforderungen im Bereich der Pädagogik Schritt halten zu können, wird die Bildung eines Eigenbetriebs befürwortet. Die demografische Entwicklung bedingt nach Auffassung der SPD eine deutlichere Anstrengung in den Bereichen Bildung und Inklusion. Das Grundstück für den Neubau einer Kindertagesstätte im Baugebiet Oberlache steht nach längeren Verhandlungen zwischen Stadt und Eigentümer zur Verfügung. Als möglicher Betreiber hat sich die Arbeiterwohlfahrt angeboten; für eine ebenso neu zu bauende Krippe hat der Verein Lebenshilfe Interesse angemeldet. „Wenn es die finanzielle Lage zulässt“, wollen sich die Sozialdemokraten auch für eine höhere Eingruppierung der Erziehergehälter einsetzen.

Neben dem Ausbau von bezahlbarem Wohnraum setzt die SPD ihr Augenmerk auch auf die Schaffung von Wohnungen für junge Menschen, die es in Lampertheim mittlerweile schwer hätten, ein Dach über dem Kopf zu finden.