„Als Optimist hat man mehr vom Leben“

Lampertheim. Friedrich Hackstein ist ein Lampertheimer Original, auch wenn er eigentlich aus dem Ruhrpott stammt. Doch mit seinem „London Pub“ hat er in der Spargelstadt Kulturgeschichte geschrieben: Die Kleinkunst ist hier seit 50 Jahren zu Hause. Zwar hat der 74-Jährige seine Kneipe Ende Juni geschlossen. Doch wenn es Corona erlaubt, wird es im London Pub ab Herbst wieder Veranstaltungen geben.

Herr Hackstein, wie kam’s zu der Entscheidung, das London Pub zu schließen?

Friedrich Hackstein: Am 25. September feiert das London Pub sein 50-jähriges Bestehen. Mein Entschluss stand schon vor Einbruch der Corona-Pandemie fest. Von meinen 74 Lebensjahren war ich ganze 60 Jahre im Berufsleben. Es reicht – irgendwann ist halt mal Schluss.

War’s ein Beruf wie jeder andere?

Hackstein: Nein, aber ich habe trotzdem schwer gearbeitet, oft mehr als zwölf Stunden am Tag. Angst vor der Arbeit hatte ich aber nicht. „Dank“ Corona habe ich zuletzt ein Leben gelebt, dass ich so nicht kannte: abends frei zu haben! 50 Jahre lange hieß es für mich dagegen, präsent zu sein. Das war für mich aber nie ein Problem.

Ist dadurch nicht anderes zu kurz gekommen?

Hackstein: Nein. Die Leute kamen zu mir, deshalb hat mir nichts gefehlt. Ich habe viele Menschen kennengelernt. So viele Veranstaltungen hätte ich gar nicht besuchen können, um mit so vielen Künstler Bekanntschaft schließen zu können. Deshalb habe ich jetzt auch keinen Nachholbedarf, meine freie Zeit mit Feiern oder noch mehr Kultur zu verbringen. Alles, was ich für mein Leben gebraucht habe, habe ich hier gehabt. Dazu gehört auch mein Stammpublikum.

Wodurch fühlen Sie sich in besonderer Weise bereichert?

Hackstein: Ich hatte vor allem sehr viel Spaß. Aus meinen Kontakten mit so vielen Künstlern sind Freundschaften entstanden, zum Beispiel mit dem Kabarettisten Stefan Reusch. Als der bei Ihnen die Nachricht las, dass ich das London Pub schließen würde, rief er bei mir an und meinte: „Hacky, da ist ein Mann in der Zeitung abgebildet, der dir ähnlich sieht. Der behauptet, er will das London Pub schließen. Darf der das überhaupt?“

Vielen Künstlern wird die Bühne bei Ihnen fehlen. Herrscht da jetzt ein großes Wehklagen?

Hackstein: Die meisten wissen es noch gar nicht. Ich mache ja auch weiter: Drei Veranstaltungen sind für Herbst geplant, wenn es geht im Schwanen-Saal. So plötzlich höre ich also nicht auf.

Haben die vielen Kabarettveranstaltungen Ihren eigenen Blick auf die Welt verändert?

Hackstein: Ich war schon immer politisch interessiert und habe gerne eine gesellschaftskritische Perspektive eingenommen. Vor allem habe ich genau zugehört. Daraus ist schließlich die Figur „Paul“ entstanden mit Reminiszenzen an meine ursprüngliche Heimat, den Ruhrpott.

Was wird jetzt aus Paul, wenn das London Pub zu ist?

Hackstein: Gute Frage – sterben lassen kann ich ihn nicht. Vielleicht gönne ich ihm ab Herbst wieder ein paar Auftritte, mal sehen. Lust hätte er, glaube ich, auf jeden Fall.

Darf Satire noch alles sagen? Inwieweit beschäftigt Sie diese Frage als Kabarettist?

Hackstein: Aus solchen Debatten halte ich mich heraus. Da möchte ich den Ball lieber flach halten. Bei mir haben über die Jahrzehnte viele Stammtische getagt. Extreme Auswüchse in die andere oder andere Richtung habe ich dabei nicht festgestellt.

Was hat in 50 Jahren Kulturarbeit den stärksten Eindruck auf Sie hinterlassen?

Hackstein: Stefanie Titus und Jean- Michel Fournereau haben einen sehr großen Einfluss auf meine kulturelle Ausrichtung gehabt. Als die beiden Musiker bei mir begonnen haben, haben sie noch an der Musikhochschule studiert. Bei mir konnten sie sich ausprobieren. Ich weiß gar nicht, in wie vielen unterschiedlichen Formationen Stefanie Titus bei mir aufgetreten ist. Es waren vielleicht zwei Dutzend.

Wieso sind Ihnen so viele Künstler treu geblieben, obwohl das London Pub nicht die große Bühne bieten konnte?

Hackstein: Anscheinend hat es zwischen den Künstlern und mir persönlich gepasst. Außerdem bin ich ein Kümmerer und interessiere mich für das Wohl meiner Gäste und Besucher. Auch die Wohnzimmeratmosphäre und der direkte Kontakt zum Publikum hat den Künstlern offenbar gut getan. Oft habe ich gehört: „Die Atmosphäre bei dir ist es einfach schön!“

Wie hat das alles angefangen?

Hackstein: 1968 bin ich nach Lampertheim gekommen und habe kein Wort verstanden. Damals dachte ich: Zwei Wochen gebe ich mir, aber dann fahre ich wieder heim. Na ja, jetzt bin ich 53 Jahre hier. Eine der ersten kulturellen Veranstaltungen war mit Helmut Wehe. Der spielte vor 50 Jahren schon bei der Sandy Show Band. Der Laden war rappelvoll. So was gab’s ja vorher in Lampertheim nicht. Vieles, was bei mir im London Pub gelaufen ist, hatten die Leute hier noch nicht erlebt.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Menschen aus dem Ruhrpott und Lampertheimern?

Hackstein: Nein, nicht die geringsten.

Haben Sie eigentlich jemals etwas anderes gemacht als das London Pub zu führen?

Hackstein: Ich habe sogar was Ordentliches gelernt: Konditor. Als erstes habe ich als Geselle bei Schmerker gearbeitet. Danach habe ich für ein paar Monate im „Neckartal“ bewirtet, bis ich im London Pub angeheuert habe.

Wie sehr hat Sie die Corona-Blockade gebeutelt?

Hackstein: Ich hatte Anfang 2020 ein neues Programm zusammengestellt zum 250. Geburtstag von Beethoven. Mit der Corona-Pandemie ist das alles ins Wasser gefallen. Dreimal musste ich die Veranstaltung mit Hans Materna verschieben. Insgesamt habe ich mehr als zwei Dutzend Veranstaltungen absagen müssen. Doch ich will versuchen, mit Beethoven im Herbst einen Neuanfang zu machen.

Mit dem 50. Jubiläum im September ist also noch nicht Schluss.

Hackstein: Genau. Schließlich gibt es mich ja noch. Und ich habe durchaus noch ein paar Ideen. Außerdem fühle ich mich gesundheitlich topfit. Deshalb werde ich mich bestimmten Herausforderungen auch künftig stellen.

Was planen Sie künstlerisch?

Hackstein: Seitdem ich das London Pub habe, konnte ich weit mehr als 100 Ausstellungen eröffnen. Dabei habe ich einen Werkstoff für mich entdeckt: Rebholz. Größere Exponate davon stehen in meinem Skulpturengarten. Schon vor einem Jahr hatte ich vor, dort eine Ausstellung zu machen. Dann kam Corona. Ende Oktober möchte ich eine Ausstellung eröffnen, an der sich auch andere Künstler beteiligen. Der Titel könnte lauten: „Es werde Licht.“

Das klingt nach einem Statement.

Hackstein: Ja, ich bin ein optimistischer Mensch. Wenn ich morgens die Augen öffne, muss ich mich entscheiden: Entweder ich stehe auf, oder ich bleibe liegen. Ich entscheide mich fürs Aufstehen. Optimistisch zu sein, macht mehr Spaß. Man hat mehr vom Leben. Deswegen habe ich auch viel Sport gemacht. Immerhin habe ich mehrmals an Marathons teilgenommen. Drei Mal ist es mir gelungen, unter einer Zeit von drei Stunden zu bleiben.

Wie könnte die Quintessenz Ihres aktiven Berufslebens lauten?

Hackstein: Ich habe sehr viel Spaß gehabt und viele tolle Leute kennengelernt. Es war eine schöne Zeit.