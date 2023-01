Als der TVL den SV Waldhof besiegte

Lampertheim. Warum der SV Waldhof in den Anfangsjahren des TVL Hallen-Cups immer dabei war? Klaus Schlappner, der die Blau-Schwarzen 1983 zum Bundesliga-Aufstieg führte, muss nicht lange nachdenken. „Wir waren damals immer in der Region unterwegs – ob das in Lampertheim oder in Mauer war. Wir wollten den Zuschauern, die uns besucht haben, etwas zurückgeben“, sagt der heute 82-Jährige, der in „Lambade“ geboren wurde.

„Schlappi“, der von 1980 bis 1987 Waldhof-Trainer war, stand in der Jahnhalle aber nie selbst am Spielfeldrand, sondern nahm lieber auf der Tribüne Platz – auch bei vielen Jugendturnieren, die er später um seine „Weltauswahl“ bereicherte. Mit seiner zweiten Mannschaft mischte der SV Waldhof den TVL Hallen-Cup vom Premierenjahr 1985 bis 1990 auf. „Eine richtig gute Truppe“, sagt Rudolf Röhrig. Das Ehrenvorstandsmitglied der Turner gehörte zu den Initiatoren des Hallenturniers und wurde 1989 Augenzeuge einer kleinen Sensation. Nachdem die „Buwe“ 1985, 1986 und 1988 den Titel holten, unterlag der Favorit 1989 dem damaligen B-Ligisten TV Lampertheim mit 0:3 im Finale. „Dreifacher Torschütze war Horst Pawlowski“, erinnert sich Röhrig noch gut.

Wechselnde Turniersieger

TVL Hallen-Cup: Finaltag Die Hallencup-Endrunde startet am Sonntag um 14 Uhr mit der ersten Viertelfinalbegegnung. Die weiteren Viertelfinalpaarungen finden um 14.25 Uhr, 14.50 Uhr und 15.15 Uhr statt und werden über 2 x 10 Minuten gespielt. Die Halbfinals (2 x 10 Minuten) stehen um 16 Uhr und 16.25 Uhr an. Um 17.10 Uhr findet das Spiel um Platz drei statt. Das Finale über 2 x 10 Minuten ist für 17.45 Uhr geplant.

Bis 1997, als die Spvgg Sandhofen gleichzog, blieb der SV Waldhof alleiniger Rekordsieger in der Spargelstadt. Heute, da der TVL die 37. Ausgabe des Hallen-Cups austrägt, stehen gleich drei Vereine ganz oben in der Bestenliste. Als erster Club erreichte der FC Olympia Lampertheim die Marke von fünf Titeln. 1993, 1994, 2006, 2008 und 2009 durften die Olympianer jubeln. Bemerkenswert: Alle fünf Hallen-Cups gewann der FCO unter Trainer Karl-Heinz Göbel, der von 1992 bis 2009 bei der Olympia an der Seitenlinie stand.

Mittlerweile ist neben Sandhofen (1990, 1991, 1997, 2007, 2010) auch der TVL (1989, 2004, 2005, 2012, 2018) gleichauf mit dem FC Olympia. Der SV Waldhof und der FSV Riedrode (2014, 2015, 2017) folgen mit je drei Titeln, wobei die Riedroder nach dem Zusammenschluss mit der SG zur FSG Riedrode auch 2019 den Siegerpokal mitnahmen. Der VfB Lampertheim (1996, 2000), der FV Hofheim (2011, 2013) und die AS Azzurri als bislang letzter Gewinner (1998, 2020) stehen bei zwei Titeln. Je einmal setzten sich der FV Biblis (1987), der SV 98/07 Seckenheim (1992), der TSV Schönau (1995), Alemannia Groß-Rohrheim (1999), der TSV Viernheim (2001), Sportfreunde Heppenheim (2002), Südwest Ludwigshafen (2003) und der MFC Phönix Mannheim (2016) durch.

Doch nicht nur die Turniersieger wechselten in Lampertheim. Auch der Spielmodus kam seit 1985 immer wieder auf den Prüfstand. „Als wir den TVL Hallen-Cup zum ersten Mal veranstaltet haben, haben wir an einem Wochenende mit zwei Vierergruppen gespielt. Später sind wir auf zehn Mannschaften in zwei Fünfergruppen hochgegangen und irgendwann auf 15 Mannschaften in drei Fünfergruppen“, erklärt der Mitbegründer des Turniers.

Eine kleine Fußball-Revolution folgte 1998, als das Handballfeld in der Jahnhalle erstmals mit einer Bande ausgestattet wurde. „Seitdem haben wir die Form mit zwei Spieltagen unter der Woche und einem Finaltag am Sonntag beibehalten“, weiß Röhrig. Bis 2019 diente der TVL Hallen-Cup auch als Qualifikationsturnier zum „MorgenMasters“ in Mannheim.

Die Corona-Pause nutzten die Hallencup-Organisatoren, um den Modus erneut anzupassen. Jetzt gibt es zwei Qualifikationsturniere am Mittwoch und Freitag. Dabei treten jeweils acht Mannschaften in zwei Vierergruppen an. Das hat zwei Vorteile: Die teilnehmenden Teams müssen nur noch einmal wochentags anreisen – und haben je eine Kabine für sich.

Die Halbfinalisten der beiden Quali-Turniere lösen das Ticket für die Finalrunde, die am Sonntag ab 14 Uhr steigt. Die Ergebnisse des diesjährigen Freitagsturniers waren bei Redaktionsschluss noch nicht übermittelt. Am Mittwoch hatten der TuS Rüssingen, der VfR Fehlheim, der Ludwigshafener SC und die U23 des VfR Mannheim den Einzug in die K.o.-Runde sichergestellt.