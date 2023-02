Alles muss raus!

Zahlreiche Immobilien der Stadt Lampertheim sind marode. Die nötigen Sanierungs- und Investitionskosten liegen aktuell bei etwa 46 Millionen Euro, wie nun im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss deutlich wurde. Dass sich etliche der 55 stadteigenen Häuser in einem besorgniserregenden Zustand befinden ist nicht neu. „Letztendlich muss man sagen, dass die öffentliche Hand zurückhaltend ist, wenn es um die Sanierung ihrer Liegenschaften geht“, lautete etwa ein Zitat, das der Leiter der zuständigen Fachabteilung, Dietmar Lidke, dem „Südhessen Morgen“ im November gab. „Irgendwann stehen eben größere Beträge an“, fügte er hinzu und nahm nur die Situation vorweg, die nun für Entrüstung bei manchen Stadtverordneten sorgt.

Glaubhaft oder hilfreich ist das nicht. Zudem fehlt nicht nur Geld für Häuser oder die Sanierung der Kanalisation. Es drängt sich daher auf, endlich stadteigene Immobilien zu verkaufen.

Zwar, so heißt es von der Stadt, habe man Wertgutachten in Auftrag gegeben und ein Gespräch mit Maklern geführt. Dies habe aber gezeigt, dass ein Verkauf nicht einfach sei. Weil aber die Vorteile auf der Hand liegen, muss sich die Stadt nun mit Kraft engagieren. Ein Verkauf würde Geld in die städtische Kasse spülen. Auf der anderen Seite müsste die Kommune nicht das Geld für Sanierungen zusammenkratzen. Die Sitzung am Dienstag hat gezeigt: Für Selbstzufriedenheit und bräsige Kommunalpolitik läuft die Zeit in Lampertheim ab.