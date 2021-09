Alle Mitglieder halten Chor die Treue

Hofheim. Zum zweiten Mal führte der Katholische Kirchenchor und Gesangverein Cäcilia seine Jahreshauptversammlung nicht im Canisiushaus, sondern im Bürgerhaus durch. Unter den Anwesenden, die von der Vorsitzenden Andrea Rank besonders begrüßt wurden, befanden sich der Ehrenvorsitzende Leonhard Braun, der langjährige Dirigent und Ehrenmitglied Werner Stöckel, weiterhin Dirigentin Nicole Knecht sowie die Ehrenmitglieder Walburga Braun und Herbert Wurdinger, die Ehrenbriefinhaber Lothar Baer, Karl-Peter Bitsch und Ingrid Scherer. Pfarrer Adam Malczyk musste seine Teilnahme absagen.

Nachdem die Mitglieder der Verstorbenen des vergangenen Jahres gedacht hatten, stellte Andrea Rank ihren Jahresbericht vor. Die letzte Singstunde fand am 10. März 2020 statt, wodurch zunächst keine Verabschiedung des scheidenden Dirigenten Werner Stöckel möglich war. Von Singstunden im Freien wurde Abstand genommen. In der Jahreshauptversammlung am 17. September vergangenen Jahres erfoglte die Stabübergabe an die neue Dirigentin Nicole Knecht, an einen Probenbetrieb war allerdings nicht zu denken.

Singstunden finden wieder statt

Besonders freute sich Andrea Rank, dass trotz dieser Widrigkeiten alle Mitglieder dem Verein die Treue hielten. Nicole Knecht äußerte sich in der Versammlung sehr froh darüber, dass am letzten Augusttag unter Corona-Bedingungen die erste Singstunde im Bürgerhaus stattfinden konnte, zu der sich auch eine neue Sängerin einfand. Rechner Stephan Albrecht gab eine Übersicht über die finanzielle Lage des Chors. Die beiden Prüfer Alexander Rank und Laura Lösch bestätigten die ordnungsgemäße Kassenführung. Bei den Ergänzungswahlen zum Vorstand verzichtete Karin Elsässer, 17 Jahre als stellvertretende Vorsitzende im Amt, auf eine weitere Kandidatur. Als neue zweite Vorsitzende wurde Laura Lösch gewählt.

Der weitere Ausblick der Vorsitzenden auf das verbleibende Jahr fiel spärlich aus. Andrea Rank bat um Nachsicht dafür, terminlich kurzfristige Entscheidungen treffen zu müssen. Wie es um die Adventsfeier am 12. Dezember steht, bleibt offen. Eine musikalische Begleitung als Chor in Gottesdiensten ist ebenfalls noch nicht möglich. Sobald es die Abstands- und Hygieneregeln erlauben, kehrt der Chor mit den Proben wieder in sein Domizil, das Canisiushaus, zurück. Die wöchentlichen Proben des Vereins finden immer dienstags um 19.30 Uhr vorerst weiter im Bürgerhaus statt. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. fh

