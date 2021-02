Lampertheim. Zwischen Erleichterung und Empörung schwanken die Haltungen der Lampertheimer Parteien zu den Vorgängen rund um den früheren Ersten Stadtrat und Geschäftsführer der städtischen Gesellschaften, Jens Klingler. Hauptamtsleiter Timo Jordan hatte die Geschäftsführung Anfang dieses Monats übernommen und nach zehn Tagen wieder niedergelegt. In einem Schreiben an die Fraktionen hatte Bürgermeister Gottfried Störmer die Entscheidung des Magistratsdirektors – er wechselt im Juli auf den Posten eines Kreisbeigeordneten in Dürkheim – unter anderem damit gerechtfertigt, dass Klingler eine „unsaubere“ und „lückenhafte“ Aktenlage hinterlassen habe.

Der frühere Geschäftsführer habe eine „Alleinherrschaft“ geführt, klagte der Bürgermeister im Schreiben. Nach dem Bericht im „Südhessen Morgen“ hatten Störmer und Jordan unterdessen beteuert, ihnen sei es nicht um eine Beschädigung des Ansehens Jens Klinglers gegangen. Der Bürgermeister verhehlte zudem seinen Ärger nicht, dass das Schreiben an die Fraktionen in die Öffentlichkeit gelangt war. Von einer drohenden Insolvenz einer städtischen Gesellschaft, wie der Bürgermeister laut „SHM“-Bericht im Schreiben hatte anklingen lassen, könne außerdem keine Rede sein.

Dagegen bestätigt der Geschäftsführer der Gesellschaft Verkehr und Tourismus Lampertheim (VTL), Bernd Isenhardt, auf Anfrage, er habe bereits im Dezember auf einen drohenden Liquiditätsengpass hingewiesen, der qua Gesellschaftsvertrag durch die Beteiligungsgesellschaft (BGL) unter der Geschäftsführung Jens Klinglers hätte ausgeglichen werden müssen. Die fehlenden Mittel seien aber erst nach dessen Abschied überwiesen worden.

SPD: „Moralisch verwerflich“

Die SPD bezeichnet das „durchgestochene Schreiben“ des Bürgermeisters als einen „schlechten Wahlkampfstil“. Dabei werde in Kauf genommen, dass eine „verdiente Persönlichkeit“ wie Jens Klingler dauerhaft beschädigt werde. Laut SPD ist dieser Vorgang „niederträchtig und moralisch verwerflich“. Die SPD-Fraktion stehe hingegen geschlossen hinter Klingler. Dieser habe in seiner zwölfjährigen Amtszeit 36 Jahresabschlüsse von städtischen Gesellschaften vorgelegt. Weder ein Steuerberater noch ein Wirtschaftsprüfer oder ein Aufsichtsratsmitglied hätten in dieser Zeit formale Zweifel an der Geschäftsführung angemeldet.

Dankbar, dass sich der Bürgermeister bezüglich der städtischen Gesellschaften an die Fraktionen gewandt habe, zeigt sich hingegen FDP-Spitzenkandidat Fritz Röhrenbeck. Auf diese Weise komme ans Licht, was in der Amtszeit des früheren Ersten Stadtrats nicht gut gelaufen sei. So habe die FDP von Klinglers Wiederwahl Abstand genommen, nachdem Aufsichtsratsmitglieder den Eindruck eines „heillosen Chaos“ in den städtischen Gesellschaften vermittelt hätten.

Weitere Kritikpunkte findet Röhrenbeck etwa an der schleppenden Erschließung des Baugebiets Sedanstraße-West durch die Stadtentwicklungsgesellschaft (SEL), deren Geschäftsführer Klingler war. Ihm lastet der Liberale auch den Stillstand im Gewerbegebiet an der Wormser Landstraße an. Bei der Planung für einen Kita-Neubau in der Siedlerstraße habe es der einstige Sozialdezernent versäumt, die Politik rechtzeitig zu informieren. Irgendwann werde sich die SPD fragen müssen, ob sie ihre Treue zu Klingler beibehalten könne.

Aus Sicht von CDU-Parteichef Franz Korb bestand das Hauptproblem in der Entwicklung der städtischen Gesellschaften darin, „dass die beiden Hauptamtlichen (der Bürgermeister und der Erste Stadtrat, Anm. der Red.) nicht miteinander konnten“. Auch wenn man Jens Klingler nicht nachsagen wolle, schlecht gearbeitet zu haben, bedeute dies nicht, dass die Ergebnisse nicht auch besser hätten ausfallen können. So hätte der Sanierungsstau im Hallenbad bei einer intensiveren Aufsicht vermutlich aufgelöst werden können.

Kritik übt Korb aber auch am Bürgermeister. Dieser habe mit der Entscheidung, einem mit einer politischen Karriere in der Pfalz liebäugelnden Hauptamtsleiter die Geschäftsführung über die Gesellschaften zu übertragen, „keine glückliche Hand“ bewiesen. Gottfried Störmer mache es sich mit seiner Klingler-Schelte leicht, „auf andere einzudreschen“. Der Christdemokrat äußert obendrein den Eindruck, im Bürgermeisterbüro würden teilweise „einsame Entscheidungen“ getroffen. Korb befürchtet: „Wenn er die die Politik nicht mitnimmt, wird es einsam um ihn.“

Nach Einschätzung von Grünen-Fraktionschef Stefan Nickel hat es der Bürgermeister an einem professionellen Management bei der Übergabe der Geschäftsführung missen lassen. Seine Kritik an Klingler weise denn auch auf ihn selbst sowie an Hauptamtsleiter Jordan zurück. Dass dieser eine solche Aufgabe übernommen habe, obwohl er bereits andere Karriereabsichten verfolgt habe, kann Nickel nicht nachvollziehen. Gottfried Störmers Personalentscheidung sei denn auch zu hinterfragen. Dass Jens Klingler als Erster Stadtrat und Geschäftsführer keinen guten Job gemacht habe, dafür hätten die Grünen in all den Jahren keine konkreten Anzeichen gehabt.