Alle Ämter unter einem Dach vereint

Lampertheim. Jahrhundertelang bot das Alte Rathaus dem nebenberuflichen Bürgermeister (früher: Schultheiß), einigen Mitarbeitern und Gemeinderäten genügend Platz, um Lampertheims Geschicke zu leiten. Doch mit zunehmenden Aufgaben und einer wachsenden Bevölkerung reichten die Räumlichkeiten, trotz diverser Ausweichquartiere, irgendwann nicht mehr aus. Ein zweites Gebäude musste errichtet werden, um dem Platzmangel abzuhelfen. So entstand vor 50 Jahren das Stadthaus.

Das Problem war nicht neu. Schon kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte der damalige Stadtbaumeister Adam Mottmann Pläne zum Bau eines weiteren Gebäudes geschmiedet, die aber nicht umgesetzt wurden. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Situation immer prekärer, zahlreiche Ämter waren ausgelagert und über ganz Lampertheim verteilt. Wie Stadtarchivar Hubert Simon in einer Broschüre zum 25. Jubiläum des Stadthauses schreibt, befanden sich in den 1960er Jahren im Alten Rathaus nur noch das Büro des Bürgermeisters und seiner engsten Mitarbeiter, außerdem Teile des Standesamts und des Rechnungsprüfungsamts.

Sechs Rathäuschen

In der Kaiserstraße 16 ½, dem Haus Schott, gegenüber der Schillerschule, waren in zwölf Zimmern die Finanz- und Schulverwaltung untergebracht. Für Sozial- und Ordnungsamt waren Räumlichkeiten in der damaligen Polizeistation in der Wilhelmstraße (heutige Musikschule) angemietet. In der alten Pestalozzischule befanden sich die Stadtbücherei und die Volkshochschule. In einem Haus in der Industriestraße war die Verwaltung der Stadtwerke, in einem weiteren Gebäude das Stadtbauamt untergebracht. Der damalige Bürgermeister Hans Pfeiffer beschrieb diese Situation folgendermaßen: „Nicht ein Rathaus, sondern sechs Rathäuschen. In jedem ein kleiner Bürgermeister, das ist nicht einmal mehr mit Humor zu ertragen. Wer soll da noch hundertprozentig durchblicken, wer das verantworten, und wer zahlt letztlich die Zeche?“

Wieder wurde überlegt, wo für einen Verwaltungsbau, der alle Abteilungen unter einem Dach vereinigen würde, genügend Platz wäre. Am liebsten wäre den Planern gewesen, wenn sie auf der gegenüberliegenden Seite der Römerstraße ein großzügiges, repräsentatives Gebäude hätten errichten lassen können. Gegliedert in zwei Baukörper, die im ersten Stock miteinander durch einen Glasflur verbunden sein sollten. Dazu trat die Stadt mit der evangelischen Lukasgemeinde und der katholischen Andreasgemeinde in Verhandlungen zwecks Grundstückskauf oder -tausch. Letztendlich konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Die Stadt besaß aber bereits die Grundstücke Römerstraße 102 (Haus Schmidt) und Riesengasse 1 (Haus Trapp). Pfeiffer schlug der Stadtverordnetenversammlung vor, hier als eine Art Übergangslösung für die nächsten zehn bis 15 Jahre ein funktionelles Stadthaus entstehen zu lassen. Dem stimmte das Gremium im September 1969 zu. Der Magistrat vergab bereits zwei Wochen später den Planungsauftrag an den Lampertheimer Architekten Walter Dubois. Im Mai 1968 waren für den Bau im Etat finanzielle Mittel in Höhe von 1,1 Millionen Mark bereitgestellt worden.

Richtfest Sommer 1970

Danach ging alles recht zügig. Im November 1969 wurden die beiden auf dem Gelände stehenden Häuser abgerissen. Im Februar 1970 begannen die Erdarbeiten, am 20. Juni 1970 war Richtfest und ein knappes Jahr später, am 19. Juni 1971, wurde der Bau feierlich seiner Bestimmung übergeben. Die Baukosten hatten sich letztendlich mehr als verdreifacht, auf rund 3,5 Millionen Mark.

Aktuell haben rund 100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz im Stadthaus, etwa ein Fünftel der gesamten städtischen Belegschaft. Gottfried Störmer ist der fünfte Bürgermeister, der hier sein Büro hat. Neben den hier angesiedelten Verwaltungen ist das Gebäude aber auch ein Ort des sozialen Miteinanders und kulturellen Austauschs. Im Sitzungssaal, gewissermaßen dem Herz des Stadthauses, finden nicht nur die Versammlungen der politischen Gremien statt. Hier wurden schon Filme gezeigt, Ausstellungen eröffnet, Vorträge gehalten, Gäste empfangen und Preise verliehen.

