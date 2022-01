Aktive auch im Ahrtal im Einsatz

Lampertheim. „Die Pandemie hat uns 2021 erneut stark gefordert und wird uns im neuen Jahr weiter fordern. Mit dem Starkregeneinsatz haben wir zeitgleich über rund fünf Monate hinweg den größten THW-Einsatz unserer Geschichte bestritten – eine außergewöhnliche Herausforderung.“ So fasste der Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Gerd Friedsam die Aktivitäten in einem Schreiben Anfang des Jahres zusammen und stellte zugleich die Herausforderungen für die Zukunft vor.

Vergleichbar anspruchsvoll verlief das vergangene Jahr auch für den THW-Ortsverband Lampertheim, der mit 27 Einsätzen gefordert wurde. Dazu gehörten neben diversen Materialtransporten für Corona-Schutzmaßnahmen auch viele Einsätze im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal, wie Carsten Toppel für den Ortsverband in einer Pressemitteilung schreibt.

Von Logistik bis Begutachtung

Bei einem Einsatz in Dernau an der Ahr entstand dieses Foto. © THW Lampertheim

So seien die Lampertheimer Helferinnen und Helfer zwischen Juli und September an der Ahr mehrfach mit verschiedenen Aufgaben angefordert worden. Dazu gehörten insbesondere Pumparbeiten, Begutachtungen von Gebäuden und Führungsaufgaben aber auch die vielen Tätigkeiten rund um das Einsatzgeschehen, wie die Logistik, Wartung und Vorbereitung der Geräte und Ausrüstung. Dabei wurden alle Aktiven eingesetzt. Darüber hinaus wurden laut Pressemitteilung überregionale Fachberatereinsätze bei einer Gebäudeexplosion in Friedrichsdorf, bei Schneelasten im Odenwald oder bei Großbränden in Rimbach und Griesheim bewältigt.

Vor Ort war der Ortsverband im vergangenen Jahr mehrfach in Lampertheim und Umgebung aktiv. Neben Abstützmaßnahmen nach Bränden und Unfällen in Lampertheim, Heppenheim und Viernheim rückte der Ortsverband wiederholt zu Gebäudesicherungen im Auftrag von Polizei und Feuerwehren aus. Insgesamt absolvierte der Ortsverband Lampertheim nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr über 2700 Einsatzstunden.

Auf Anforderungen eingestellt

Das neue Jahr begann gleich am Samstag, 1. Januar, mit einem Sicherungseinsatz, wie der Ortsverband weiter mitteilt. Corona, Unwetter und die vielen Anforderungen einer agilen Region werden den Ortsverband auch in diesem Jahr weiter fordern, davon sind die Einsatzkräfte überzeugt. Das THW Lampertheim besteht vollständig aus ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Die Dienststelle in der Florianstraße ist immer donnerstags ab 19.30 Uhr besetzt. red