Aktiv für die Umwelt

Lampertheim. Die Arbeitsgruppe Agenda 21 – „Naturschutz – Landwirtschaft – Ressourcen“ trifft sich am Dienstag, 11. April, um 18 Uhr im Alten Rathaus an der Römerstraße. Die Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ihre bisherigen Projekte auszubauen und sich für neue zu engagieren. In den vergangenen zwölf Jahren hat sie einige Projekte im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Lampertheim auf die Beine gestellt. Es gab unter anderem Pflanz- und Pflegeaktionen und der Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit wurde in Lampertheim durchgesetzt. Im Arbeitskreis engagieren sich Bürger aktiv für den Umwelt- und Naturschutz. Wer sich dieser Agendagruppe anschließen möchte, ist willkommen. Der Arbeitskreis trifft sich jeden zweiten Dienstag ab 18 Uhr im Alten Rathaus. Nähere Infos gibt es in der Stadtverwaltung bei Silke Reis unter Telefon 06206/ 935-212 oder per E-Mail an S.Reis@lampertheim.de. red

