Aktionstag wirbt für Rechte von Kindern

Lampertheim. Am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte – der Tag, an dem 1989 die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. In Deutschland und auf der ganzen Welt setzen sich deshalb Kinder zusammen mit Unicef, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, für ihre Rechte ein und feiern diesen Tag mit vielen Aktionen. Auch Lampertheim macht mit. Schließlich wolle die Stadt „Kinderfreundliche Kommune“ werden und habe schon in mehreren Aktionen das Thema Kinderrechte thematisiert, wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt.

Baumpflanzung im Stadtpark

Die Jugendförderung der Stadt Lampertheim lädt an diesem Tag zu verschiedenen Aktionen rund um die Rechte der Kinder ein. Los geht es um 10.30 Uhr mit der Pflanzung eines „Kinderrechtebaums“ im Stadtpark.

Das Spielmobil macht dann von 13 bis 16 Uhr Station an der Stadtbücherei am Domplatz. In den Räumen der Bücherei – und bei gutem Wetter auch auf dem Domplatz – sind alle interessierten Kinder und Erwachsenen eingeladen, allerhand Wissenswertes rund um die Kinderrechte zu erfahren. Von Quiz- und Mitmachstationen über Spieleparcours und Familienspieleecke bis hin zu Kamishibai-Lesungen ist für jedes Alter etwas dabei, verspricht die Stadt in ihrer Ankündigung. Auch Handabdrücke in Blau werden angefertigt, damit soll auf die wichtigen Rechte für Kinder hingewiesen werden.

Von 17 bis 20 Uhr wird zum Abschluss des Tages das Jugendzentrum „Zehntscheune“ blau erleuchtet. Es reiht sich damit ein in die Aktion „Leuchten und Farbe bekennen – ein weltweites Zeichen für Kinderrechte“. Überall auf der Welt werden am Tag der Kinderrechte Gebäude und Wahrzeichen unter dem Motto „#TurnTheWorldBlue“ in Blau angeleuchtet, sie sollen somit symbolisch die Kinderrechte zum Leuchten bringen.

Pandemiebedingt sind während der Spielmobilaktion die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Für den Besuch ist ein gültiger Negativnachweis oder ab dem sechsten Lebensjahr das Testheft der Schulen erforderlich. Auch ein Ausweis ist nötig. Für nähere Informationen steht die Jugendförderung unter Tel. 06206/93 53 94 oder per E-Mail an Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung. red