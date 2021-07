Aktionstag „Sauberhafter Schulweg“

Schülerinnen und Schüler der Lampertheimer Alfred-Delp-Schule haben sich in der vergangenen Woche an der Aktion „Sauberhafter Schulweg“ beteiligt. Diese findet seit über zehn Jahren hessenweit immer am letzten Dienstag vor den Sommerferien statt. 2020 musste die Veranstaltung allerdings coronabedingt ausfallen.

Landesweit sammeln an diesem Projekttag hunderte Klassen Müll ein, der rund um ihre Schulen weggeworfen wurde. Ziel des Aktionstages ist es, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass man auch ohne großen Aufwand viel für seine Umwelt tun kann. off