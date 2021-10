Aktionstag kommt sehr gut an

Hüttenfeld. Die Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld (SGH) lud zu einem Aktionstag auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ ein. Die Veranstaltung, die im Rahmen der Bewegungskampagne der Deutschen Sportjugend (dsj) stattfand und aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wurde, sollte Kindern und Jugendlichen sportliche Betätigung nach den Einschränkungen durch die Pandemie näherbringen.

Neben einem kleinen Parcours mit klassischen Bewegungsspielen wie Seilspringen, Ringe oder Bälle werfen und einem Schwebebalken zum Balancieren bestand die Möglichkeit, mit der neu angeschafften Lichtschießanlage Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Mit Lichtgewehr und Lichtpistole können Kinder, gerade im Einstiegsalter von acht bis elf Jahren, die Vielfalt, die das Sportschießen bietet, noch attraktiver, vielfältiger und interessanter erleben sowie die damit verbundenen Fähigkeiten trainieren.

Die Grundlagen in den Bereichen Koordination, Konzentration und Balance, die in den vorangegangenen Bewegungsübungen des Parcours geschult werden konnten, wurden so schließlich beim Schießen zusammengeführt. Erfahrene Jugendschützinnen und -schützen der SG Hüttenfeld gaben den möglichen Nachwuchsschützen hierbei Hilfestellung. Über Zwölfjährige durften mit der Erlaubnis ihrer Eltern und unter Anleitung erfahrener Schützen sogar mit dem Luftgewehr schießen. Auch einige Eltern nutzten die Gelegenheit, um selbst einmal ihre Treffsicherheit zu testen.

Wie Abteilungsleiter Helmut Günther dieser Redaktion berichtete, waren die Hüttenfelder Schützen vom Zuspruch der Veranstaltung sehr beeindruckt. Fast 30 Kinder und Jugendliche fanden den Weg zum Sportpark und nahmen mit vollem Körpereinsatz und ebenso großer Begeisterung an den Aktionen teil. Auch die Rückmeldungen der Eltern waren durchweg sehr positiv, da den Kindern insbesondere seit Corona solche Aktivitäten fehlten. Viele Eltern äußerten bei den Verantwortlichen den Wunsch, dass solche Veranstaltungen häufiger wiederholt werden sollten.

Wegen des unerwartet großen Zuspruchs war Helmut Günther auch sehr froh, dass mehr als ein Dutzend Helferinnen und Helfer im Einsatz waren, um von der Anmeldung über die Bewegungsstationen bis zum Schießstand alle Stationen dauerhaft besetzen zu können. Nachdem alle Teilnehmer die Stationen durchlaufen hatten und für ihre erfolgreiche Teilnahme mit einer Medaille ausgezeichnet waren, endete der Aktionstag für die Helfer mit einem gemeinsamen Pizzaessen im Vereinsheim der SG Hüttenfeld.