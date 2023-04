Mannheimer Morgen Plus-Artikel Inklusion Aktionstag in Lampertheim: So fühlt sich Behinderung an

Mit verbundenen Augen bezahlen, Socken einhändig anziehen oder im Rollstuhl eine Rampe überwinden: Wie schwierig das ist, können die Gäste beim Aktionstag am 1. Mai in Lampertheim ausprobieren