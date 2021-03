Lampertheim. Der Grundgedanke von Inklusion ist: Niemand soll gesellschaftlich ausgegrenzt werden. Eine inklusive Gesellschaft besteht aus Einzelnen, die trotz ihrer Unterschiedlichkeit als gleichberechtigt anzusehen sind. In Lampertheim will der Behindertenbeirat den Gedanken der Inklusion nun auch in den politischen Gremien voranbringen. Ziel ist es, spätestens im kommenden Jahr einen Aktionsplan aufzulegen, der Handlungsfelder definiert, mit denen die politischen Gremien arbeiten können.

Konkrete Folge des inklusiven Gedankens ist etwa das Festlegen des barrierefreien Wohnens als Standard für Neubauten. Auch im Bereich des Öffentlichen Nahverkehrs gibt das Leitbild der Inklusion vor, worauf bei der Ausstattung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder Haltestellen zu achten ist. Diese Belange konzeptionell zu bündeln ist Aufgabe des Aktionsplans, an dem neben dem Behindertenbeirat etwa auch Senioren- und Jugendbeirat sowie die Lampertheimer Lebenshilfe, die Arbeiterwohlfahrt und der Sozialverband VdK beteiligt sein werden, wie Erster Stadtrat und Sozialdezernent Marius Schmidt auf Anfrage erläutert.

Startpunkt dieses Prozesses soll die nächste Armuts- und Sozialkonferenz sein, die für Donnerstag, 11. März, einberufen ist. Dabei soll das Problem der gesellschaftlichen Ausgrenzung auch unter den Bedingungen der Corona-Pandemie betrachtet werden, wie Schmidt ankündigt. Wirke dieser Ausnahmezustand doch geradezu als „Brennglas“, das die mangelnde Anbindung von Randgruppen an die Mitte der Gesellschaft besonders deutlich hervortreten lasse.

Von Vereinsamung bedroht

Das kann Petra Brandt (Bild), Vorsitzende des Lampertheimer Behindertenbeirats, nur bestätigen. Rollstuhlfahrer mit Muskelerkrankungen, von denen Herz und Lunge betroffen seien, trauten sich derzeit nicht vor die Tür, um keine Ansteckung und damit schwere Krankheitsverläufe zu riskieren. Diese Menschen seien vor allem von Vereinsamung bedroht. Petra Brandt wertet es immerhin als Fortschritt, dass Lampertheim bereits über einen Behindertenbeirat verfügt, der in anderen Kommunen erst Bestandteil des Aktionsplans Inklusion sei. Noch sei der Lampertheimer Behindertenbeirat das einzige Gremium im Kreis. Aus Brandts Sicht gibt es in Lampertheim dennoch „sehr viel zu tun“, etwa um allgemein für mehr Barrierefreiheit zu sorgen.

Grundsätzlich zählt Brandt alle Menschen mit Einschränkungen zum inklusionsbedürftigen Personenkreis. Sie selbst bewirbt sich bei den Kommunalwahlen am 14. März für die SPD um ein Mandat im Stadtparlament. Dort will sie besonders die Interessen von Menschen mit körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen vertreten.

Da eine Doppelfunktion in Beirat und Stadtparlament ausgeschlossen ist und auch die Wahlperiode des Behindertenbeirats endet, wird nun eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender ernannt werden müssen. Anwärter auf den Vorsitz ist Jochen Halbauer. Das zwölfköpfige Gremium könnte obendrein weitere neue Mitstreiter gebrauchen, da bisherige Beiratsmitglieder laut Petra Brandt aus Gesundheitsgründen ausscheiden. Im Gremium arbeiten bislang acht betroffene Bürger und vier Vertreter von sozialen Einrichtungen mit.

Initiative Behindertentoilette

Den von den parlamentarischen Gremien beschlossenen Bau einer Behindertentoilette am Domplatz rechnet der Behindertenbeirat seiner Initiative zu. Im Gremium hofft man nun, dass die Einrichtung in diesem Jahr realisiert wird. Das Projekt ist Teil des Stadtumbaus. Auf diese Weise muss die Stadt die Kosten von insgesamt 225 000 Euro lediglich mit einem Anteil von 75 000 Euro bezahlen.

Mit Blick auf die Wahlen am 14. März hat der Beirat die drei Landratskandidaten sowie die Lampertheimer Parteienvertreter mit sogenannten Wahlprüfsteinen konfrontiert. Hätten sich die Befragten teilweise unterschiedlich engagiert geäußert, so teilten sie die Einschätzung, dass die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum für Menschen mit körperlichen Einschränkungen auszubauen sei. Für wünschenswert halten es die Mitarbeiter um Noch-Vorsitzende Petra Brandt, dass auf Kreisebene ein hauptamtlicher Behindertenbeauftragter die Interessen dieser Personengruppe wahrnimmt. urs (Bild: Petra Brandt)

Info: behindertenbeirat- lampertheim.de