Erneut soll am Montag, 24. Januar, 18 Uhr, durch das Bilden einer Menschenkette gezeigt werden, wie die große Mehrheit in Lampertheim zu den „Spaziergängen“ steht. Die Initiatoren der Aktion, Hans Linke und Erich Maier, kommen damit dem Wunsch nach einer Wiederholung des friedlichen Protests nach, nachdem annähernd 300 Menschen ihrem letzten Aufruf gefolgt waren und sich dafür am Schillerplatz

...