Lampertheim. Mit der Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Nicola Beer (Bild), hat die FDP trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen eine prominente Parteienvertreterin in Lampertheim begrüßt. Dort konnte die frühere Bundesgeneralsekretärin zwar nicht vor Publikum auftreten. Über Videoclips soll es Interessierten aber möglich sein, sich über liberale Positionen zu informieren.

AdUnit urban-intext1

Im Gespräch mit Pressevertretern bedauerte Nicola Beer allerdings den derzeit eingeschränkten Kontakt zu den Wählern. Doch sie beteuerte auch: „Ein Freidemokrat lässt sich nicht ausbremsen.“ Großen Respekt brachte sie den Anstrengungen ihrer kommunalpolitisch aktiven Parteifreunde entgegen: „Hier geht’s um Menschen“ und nicht um abstrakte politische Konzepte. Die FDP zeichne sich dabei durch Pragmatismus aus. „Die Ärmel hochkrempeln und anpacken“ entspreche liberalem Verständnis. Themen würden nicht nur diskutiert, sondern auch umgesetzt: „Genauso muss man’s machen“, zollte Beer den Kommunalpolitikern Anerkennung, etwa was deren Engagement in Sachen Altrhein-Entschlammung betreffe. Sie hinterließ ihren liberalen Parteifreunden einen Tipp: die frühere Olympiasiegerin Nicole Reinhardt zur Sonderbotschafterin zu erklären, um dem Altrhein die nötige Popularität zu verschaffen.

Freilich habe es ehrenamtlicher Einsatz derzeit schwer, räumte die Europapolitikerin mit Blick auf die Corona-bedingten Einschränkungen ein. Insgesamt forderte sie von den Protagonisten auf Europa- und Bundesebene ein höheres Interesse an der Situation auf lokaler Ebene ein. Von Partei- und Fraktionsmitgliedern der FDP – darunter Fritz Röhrenbeck, Gernot Diehlmann und Helmut Hummel – wurde Beer auch über aktuelle Themen der Lokalpolitik unterrichtet.

Mehr Chancen durch Glasfaser

Der Lampertheimer FDP-Spitzenkandidat Röhrenbeck etwa beklagte die schleppende Erschließung des Gewerbegebiets an der Wormser Landstraße. Ebenso stocke die Versorgung mit schnellen Internetverbindungen. Dieses Szenario kommentierte Nicola Beer mit einem allgemeinen Urteil: „Deutschland ist ganz schön hinterher.“ Dabei sei die Ausstattung von Haushalten und Betrieben mit dem Glasfaserkabel auch eine Frage von Chancengleichheit.

AdUnit urban-intext2

Diesbezüglich skizzierte FDP-Fraktionsmitglied Diehlmann Aussichten, in Lampertheim eine „Gründerszene“ anzusiedeln, die sich mit mittelständischen Betrieben verknüpft. Hierfür erwarte er in der Lampertheimer Verwaltung eine stärkere Dynamik. Das Stadthaus nahm Röhrenbeck etwa auch für ein stärkeres Engagement in Sachen Mobilitätsvielfalt in die Pflicht. Zur individuellen Selbstentfaltung zähle auch die freie Fortbewegung: Jeder Mensch solle auf seine Weise mobil sein können, wie Nicola Beer beipflichtete. urs (Bild: Thomas Neu)