Ärger über Hundekot auf Gehwegen

Hüttenfeld. Ihrem Ärger über Hundekot machte eine Mitbürgerin in einem Brief an den Hüttenfelder Ortsbeirat Luft. Diesen las Ortsvorsteher Karl-Heinz Berg zu Beginn der jüngsten Sitzung vor. Die Frau beschwerte sich über die Verschmutzung der Geh-, Wald- und Feldwege durch Hundekot. Zudem würden Hundekottüten oft in Briefkästen oder benachbarten Gärten entsorgt, was zu einer weiteren Belästigung führe.

Die Mitbürgerin forderte in ihrem Brief eine Bürgerversammlung zu diesem Thema. Sie möchte, dass sich die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Behörden Gedanken darüber machen, wie sie das Problem der Hundekotverschmutzung in den Griff bekommen können. Bürgermeister Gottfried Störmer, selbst Hundehalter, zeigte kein Verständnis für das Verhalten einiger Hundehalter. Er betonte, dass die Stadt Lampertheim bereits 50 Behälter für Hundekottüten aufgestellt habe, davon fünf in Hüttenfeld. Die Stadt habe auch Flyer an die Halter verteilt, um sie über das richtige Verhalten zu informieren. Das sei aber offensichtlich nicht ausreichend. Ob es eine Bürgerversammlung zu dem Thema geben wird, blieb offen.

Überquerung erleichtern

In einem Antrag forderte die SPD, an den Bushaltestellen in der Blumenstraße eine Fußgängerampel oder einen Zebrastreifen über die viel befahrene Lampertheimer Straße einzurichten. Der Antrag wurde damit begründet, dass dies das Überqueren der Straße für Schüler sowie ältere Menschen sicherer mache.

Das Thema wurde kontrovers diskutiert, der Antrag aber mit 5:3 Stimmen vom Ortsbeirat angenommen. Bürgermeister Störmer kündigte an, dass die Stadtverwaltung die Möglichkeit überprüfen werde, eine Fußgängerampel oder einen Zebrastreifen einzurichten. Hierzu werde eine Verkehrszählung notwendig sein, um die Frequentierung durch Autofahrer und Fußgänger zu analysieren. Ob es zu dieser Baumaßnahme kommen wird? Bürgermeister Störmer zeigte sich skeptisch.

Ein weiteres Thema, das von der SPD Fraktion vorgebracht wurde, war die Laubentfernung im Herbst in der Lorscher Straße. Die Fraktion stellte fest, dass das feuchte Laub eine Gefahr für Radfahrer darstelle, da der öffentliche Radweg durch diesen Bereich führe – und stellte die Anfrage, ob die Stadt diesen Bereich über den Friedhof hinaus bis zur Gemarkungsgrenze in den Reinigungsplan aufnehmen soll.

Störmer erläuterte, dass die Fahrzeuge des Bauhofs stark überlastet seien. Die Erweiterung der Reinigung bis zur Gemarkungsgrenze könne zwar übernommen werden, allerdings nicht im wöchentlichen Turnus.

Neues Bild im Bürgerhaus

Die SPD Fraktion bat außerdem in ihrer Anfrage, die veraltete und stark beschädigte Luftaufnahme von Hüttenfeld im Foyer des Bürgerhauses durch ein aktuelles Bild zu ersetzen. Das Bild solle in einem Holzrahmen mit Museums-Acrylglas eingefasst werden, um es vor Beschädigungen zu schützen. Die Stadt habe sich bereits um die Erneuerung des Bildes gekümmert, so Störmer.

Der Bürgermeister erläuterte den Anwesenden zum Schluss der Sitzung noch den aktuellen Stand in Sachen ICE-Trasse sowie der umfangreichen Umbaumaßnahmen der Riedbahnstrecke, von der auch der Lampertheimer Bahnhof betroffen ist. Die Riedbahn wird im Jahr 2024 für mehrere Monate voll gesperrt (wir berichteten). ron