Adventszaubertüten zum Mitnehmen

Lampertheim. Corona-bedingt können die Adventsaktionen in der Stadtbücherei auch in diesem Jahr nicht in der gewohnten Weise stattfinden. Aus diesem Grund hat sich das Team der Jugendförderung und die Stadtbücherei etwas anderes einfallen lassen, um trotzdem mit den Kindern gemeinsam die Adventszeit zu erleben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Zeit vom 7. bis 17. Dezember können die Kinder eine „Adventszaubertüte“ zu den Öffnungszeiten in der Bücherei abholen. Die Tüte enthält kleine Geschichten oder Gedichte, Malbilder und Materialien mit Anleitungen zum Basteln. Zusätzlich bekommen die Kinder eine Aufgabe gestellt, die es dann zu erledigen gilt. Am Ende winken kleine Preise, die dann im Januar verlost werden.

Alle Anleitungen und viele andere Ideen finden die Kinder in der Tüte, sowie auf dem Padlet unter: https://padlet.com/Stadtbuecherei_Lampertheim/6wiivzm9o5f6wls4. Die Gewinner werden dann im Januar schriftlich benachrichtigt. Die Stadtbücherei ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Freitag von 10 bis 14 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Bilderbuchgeschichten online

Zusätzlich finden am Freitag, 10. und 17. Dezember, jeweils um 15 Uhr wieder die digitalen Bilderbuchlesemittage für alle Kinder ab drei Jahren statt. An beiden Nachmittagen wird es tolle weihnachtliche Bilderbuchgeschichten geben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wer Lust hat am digitalen Treff teilzunehmen, meldet sich einfach unter jugendfoerderung@lampertheim.de und bekommt dann einen Einladungslink zugeschickt. Die Teilnahme an der „Vorlesestunde“ ist kostenlos.

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei der Stadtbücherei Lampertheim unter Telefon 06206/93 53 12. red